Trump en Netanyahu passen in de fascistische traditie in hun pogingen om aan de macht te blijven

Vier jaar geleden maakte de toenmalige minister van Justitie in Israël, Ayelet Shaked van de partij Nieuw-Rechts, een campagnespotje. Shaked is te zien op haar meest glamour-achtige manier, terwijl ze zich gedraagt als een model in een commercial voor een duur parfum, alleen heet het parfum in dit geval ‘Fascisme.’ Onderwijl refereert Shaked aan haar plannen om het hoogste gerechtshof in Israël te hervormen dat in haar ogen te links en te activistisch is. Arnon Grunberg waarschuwde destijds dat dit het gezicht van het hedendaags fascisme is. Vergeet laarzen en fakkeloptochten, dat was de 20ste eeuw. Denk aan parfum, de schijn van aristocratie en democratie.

Over de auteur: Heleen Mees is econoom. Ze schrijft om de week een wisselcolumn met Harriet Duurvoort.

Shaked heeft de politiek verlaten nadat haar partij afgelopen november er niet in was geslaagd om de kiesdrempel te halen, maar haar ideeën over de hervorming van het hoogste gerechtshof zijn springlevend. Het nieuwe extreemrechtse kabinet onder leiding van Benjamin Netanyahu heeft een wetsvoorstel ingediend dat de macht van het hoogste gerechtshof om wetten te herzien en te schrappen aanzienlijk zal beperken. Als dat wordt aangenomen zal de regering uitspraken van het Hooggerechtshof met een gewone meerderheid van 61 stemmen in de 120 leden tellende Knesset opzij kunnen zetten.

Het wetsvoorstel geeft de regering en de coalitie in het parlement bovendien de absolute zeggenschap over de benoeming van rechters. Doordat Israël geen grondwet heeft, de regering wordt gevormd door partijen die de meerderheid hebben in de Knesset en er geen andere kamer is, wordt de uitvoerende macht in Israël uitsluitend gecontroleerd door de rechterlijke macht. Israël heeft geen regionale verkiezingen, is geen lid van een supranationale organisatie en is niet aangesloten bij het Internationaal Gerechtshof. Dat betekent dat er helemaal geen checks-and-balances meer zijn als de rechterlijke macht niet langer onafhankelijk is.

Vanuit alle hoeken van de Israëlische samenleving wordt momenteel geprotesteerd – door voormalige leden van het hooggerechtshof, advocaten, voormalige centrale bankiers, burgemeesters en ondernemers in de voor Israël belangrijke hightech sector. Een aantal bedrijven is al bezig om zijn geld naar elders over te brengen. De Israëlische president Isaac Herzog waarschuwde afgelopen zondag dat het land op de rand van een constitutionele en sociale crisis balanceert en hij roept alle partijen op om een compromis te zoeken. Zelfs president Biden zei in een verklaring dat het belangrijk is om consensus te bereiken over zulke fundamentele institutionele veranderingen.

Historicus Daniel Blatman, hoogleraar aan de Hebrew University in Jeruzalem, zei in een interview met de krant Haaretz dat de manier waarop de regering de nieuwe wetgeving door de Knesset probeert te jagen, doet denken aan Duitsland in 1933. Er zullen geen soldaten in bruine hemden op straat verschijnen, maar het regime zal volgens Blatman een snelle gerechtelijke, politieke en morele revolutie uitvoeren – zoals in Duitsland gebeurde. Binnen een half jaar was dat land onherkenbaar geworden. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, is er sprake van een nieuwe realiteit in Israël.

Niet onbelangrijk is dat Netanyahu, Israëls langstzittende premier, momenteel terechtstaat voor een waslijst aan beschuldigingen van omkoping, fraude en misbruik van vertrouwen - aanklachten waar jaren gevangenisstraf op staan. Volgens de Israëlische premier spannen de politie, het Openbaar Ministerie en de ‘linkse kranten’ tegen hem samen. Netanyahu kan alleen aanblijven als premier zolang hij niet is veroordeeld. Om zijn politieke macht zeker te stellen en uit de gevangenis te blijven, moet hij de rechtsstaat wel om zeep helpen.

Die film hebben we eerder gezien, namelijk in de VS. President Trump klampte zich zo wanhopig aan het presidentschap vast dat de rechtstaat bijna onder de voet werd gelopen. Trump heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen in 2024, hoewel er een aantal strafrechtelijke onderzoeken tegen hem loopt. Als Trump de verkiezingen wint, zal hij er net als Netanyahu alles aan doen om de onderzoeken en eventuele aanklachten tegen hem te torpederen.

Niet laarzen en fakkeloptochten, maar de bereidheid de rechtsstaat op te offeren om aan de macht te blijven plaatst Trump en Netanyahu in de fascistische traditie.