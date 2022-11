Trump creëert een dystopie waarin liegen en fysiek geweld onderdeel worden van de politiek

Afgelopen zondag verspreidde de kersverse eigenaar van Twitter, Elon Musk, een bericht van de Santa Monica Observer dat Paul Pelosi, de echtgenoot van de Democratische leider van het Huis van Afgevaardigden, dronken was toen hij werd aangevallen en ruzie had met een mannelijke prostitué. De Santa Monica Observer is berucht vanwege het verspreiden van desinformatie – de krant beweerde in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016 dat Hillary Clinton was overleden en vervangen door een body double.

Hoewel Musk zijn tweet na een storm van kritiek verwijderde, was #paulpelosigay zondag trending op Twitter. Musk heeft met 112 miljoen volgers een enorm bereik op Twitter (alleen oud-president Barack Obama en zanger Justin Bieber hebben meer volgers) en is een van de ferventste twitteraars. Hij heeft de reputatie valse informatie te verspreiden en is op Twitter beste maatjes met omstreden personen. Zo vroeg hij Poetins bondgenoot Dmitry Medvedev onlangs hoe het ging in Bakhmut, de enige plaats in Oekraïne waar het Russische offensief succesvol is, en heette hij Kanye ‘Ye’ West welkom op het platform voordat diens account werd geschorst vanwege antisemitische uitlatingen.

QAnon-beweging

Met zijn tweet over Pelosi speelt Musk in op de samenzweringstheorie die de QAnon-beweging verspreidt, zoals dat top-Democraten als Nancy Pelosi pedofiele netwerken zouden leiden. De samenzweringstheorieën zijn niet langer een randverschijnsel. De helft van de Republikeinen gelooft echt dat hooggeplaatste Democraten pedofiele netwerken organiseren. De haast om twijfel te zaaien over de brute aanval op Paul Pelosi laat zien hoe agressief rechtse figuren in de Verenigde Staten bezig zijn de feiten te verdraaien.

Nadat hij al jaren met QAnon had geflirt, omarmde Donald Trump de afgelopen maanden QAnon volledig. Gevraagd naar de QAnon-theorie, dat Trump de VS heeft gered van een satanische cultus van kindersmokkelaars, deed Trump de samenzweringstheorie niet af als nonsens maar zei dat als hij iets kon doen om de wereld te redden, hij dat zou doen. Trump sloot een ​​rally in Pennsylvania in september af met een QAnon-nummer getiteld ‘WWG1WGA’, een acroniem dat geldt als strijdkreet van QAnon-aanhangers en betekent ‘Where we go one, we go all’.

Trump plaatste in september op zijn Truth Social-platform ook een afbeelding van zichzelf met een Q-reversspeld met daarop de woorden ‘The Storm is Coming’. In de overlevering van QAnon verwijst de ‘storm’ naar de uiteindelijke overwinning van Trump, wanneer hij zogenaamd de macht zal heroveren en zijn tegenstanders worden berecht en mogelijk geëxecuteerd op livetelevisie. Het is een manier om naar geweld te verwijzen zonder er expliciet om te vragen. Trump creëert een dystopie waarin liegen en fysiek geweld onderdeel worden van de politiek.

Ongehoord Nederland

In Nederland verspreiden Kamerleden van Forum voor Democratie QAnon-theorieën. Zo beschuldigde Gideon van Meijeren vorig jaar voormalig minister Ferd Grapperhaus van Justitie van het verdoezelen van satanisch kindermisbruik, dreigen zijn collega’s Thierry Baudet en Pepijn van Houwelingen met tribunalen en bestempelt Van Meijeren kritische journalisten als rioolratten. Op de publieke zenders mag Ongehoord Nederland met publiek geld omvolkingstheorieën verkondigen en onversneden racistisch commentaar leveren op het nieuws van de dag. De omroep trekt bijna evenveel kijkers als de talkshow van Eva Jinek.

Het voelt alsof we zijn beland in een toneelstuk van de Zwitserse architect en schrijver Max Frisch. Frisch schreef Herr Biedermann und die Brandstifter in 1948 als essay naar aanleiding van de communistische coup in Tsjechoslowakije, maar in de toneelbewerking verwijst het naar de machtsovername door de nationaalsocialisten in Duitsland onder Adolf Hitler. Daarin laat de hoofdrolspeler brandstichters toe in zijn huis. Omdat hij denkt dat brand hem niet kan overkomen en hij vertrouwen houdt in de mens, grijpt Biedermann niet in en helpt hij de brandstichters zelfs om zijn eigen huis in brand te steken.

Biedermann staat voor de goedgelovigheid, zelfgenoegzaamheid, lafheid en het gebrek aan vooruitziendheid van veel Duitsers die in de jaren dertig actief of passief het nationaalsocialisme steunden. Net als de brandstichters verkondigde ook Hitler al vroeg zijn politieke doelen, onder meer in Mein Kampf. Volgens Frisch is de beste en veiligste dekmantel de naakte waarheid. Die gelooft niemand.