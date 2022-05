True crime is iets geworden om online gezellig over te speculeren

Als ik zou moeten uitleggen waarom ik weleens een podcast of documentaire uit het waargebeurdemisdaadgenre tot me neem, zou ik denk ik iets mompelen over de menselijke psyche, geschiedenis, maatschappijkritiek, misschien nog wat over politiek, de rechterlijke macht en de couleur locale, maar daarna zou ik moeten toegeven dat het ook gewoon gierend spannend is. Dat ik daar in eerste instantie wat geheimzinnig over zou doen – ook al is true crime een van de populairste podcastonderwerpen en verdienen series over seriemoordenaars onderhand een eigen categorie op Netflix – komt doordat ik me een beetje ongemakkelijk blijf voelen bij het principe ‘de een z’n dood is de ander z’n entertainment’.

Niet dat moord leuk wordt gevonden. Niet door mij althans, en het overgrote deel van de kijkers en luisteraars vindt dat denk ik niet. Er zijn ook genoeg podcast- en seriemakers die integer met het onderwerp omgaan, dus ook dat is het probleem niet. Maar online is de truecrimeliefhebber zo hard uit de bocht gevlogen dat ik voor de zekerheid wat afstand bewaar. ‘Zijn kapsel is de échte misdaad’, las ik onder een TikTok over een man die zijn vriendin en dochter vermoordde. Het vertellen van misdaadverhalen wordt gecombineerd met andere, luchtige internetbezigheden, zoals memes, make-uptutorials en astrologie. Op YouTube doet een Nederlandse vrouw fluisterend verslag van de moorden op Natalee Holloway en Anne Faber.

In een tiktokfilmpje wordt actrice Amber Heard (linksboven) vergeleken met Casey Anthony, een vrouw die haar 2-jarige dochter vermoordde. Beeld TikTok

Maar true crime is ook iets geworden om gezellig met zijn allen over te speculeren. Vorig jaar werd de term sleuthing culture gemunt omdat online detectiveje spelen geen bezigheid meer is voor op een schimmig forum, maar iets dat op sociale media door miljoenen mensen wordt gedaan. Na de moord op Gabby Petito in augustus – over de 22-jarige Amerikaanse influencer gingen de wildste theorieën rond en elke pixel van haar Instagram werd aan een grondige studie onderworpen – schreven media als Vox, The New York Times, The Guardian en Vice niet alleen over de moordzaak, maar analyseerden ze ook de opkomst van het massale amateurgespeur. Wat is de invloed van al die aandacht op een zoektocht, op de familie? Wiens hashtag krijgt 2 miljard views op TikTok en wie wordt er in stilte vermist?

En wat als dezelfde speurtechnieken gebruikt worden voor doeleinden die met vermissingen en moordenaars nog maar weinig te maken hebben? Op TikTok overkwam het twee twintigers van wie een jaar geleden nog niemand had gehoord, en die nu voortleven als de hashtags #westelmcaleb (91,7 miljoen views) en #couchguy (1,7 miljard views), de een omdat hij niet netjes met zijn dates was omgegaan en de ander omdat hij volgens TikTok niet enthousiast genoeg op een verrassing van zijn vriendin had gereageerd.

Je ziet het nu ook gebeuren bij de rechtszaak tussen Johnny Depp en Amber Heard, die op sociale media de vorm heeft aangenomen van een totaal uit de klauwen gelopen spelletje Cluedo. Waarom keek ze een fractie van een seconde naar haar schoenen? Verdacht. Waarom draagt hij zijn haar vandaag niet in een middenscheiding?

Couch Guy, die tijdens zijn 15 seconds of fame weliswaar op een bank zit maar eigenlijk Robert heet, beschreef voor Slate hoe hij onder de situatie had geleden. Zijn lichaamstaal was frame voor frame geanalyseerd, vreemden hadden hem als psychopaat gediagnosticeerd en zijn gedrag was vergeleken met dat van beruchte moordenaars. In een filmpje had hij de tiktokdetectives nog op het hart proberen te drukken dat niet alles true crime is, maar zo makkelijk kwam hij niet van ze af. Je zou het haast, tja, misdadig noemen.