Troonrede liet kolossale ambities zien, maar de prestaties houden niet over

Koning Willem Alexander en Koningin Maxima tijdens het voorlezen van de troonrede in de Koninklijke Schouwburg. Beeld Brunopress

We leven in onzekere en tegenstrijdige tijden, sprak de koning in de Troonrede. Dat was een waar woord. Daarna zei hij ter geruststelling dat het land ook in het verleden flinke uitdagingen heeft gekend. Denk aan 1948, toen kort na de oorlog de golven ook hoog gingen. Koningin Juliana zei destijds bij haar inhuldiging dat Nederland niet alleen moest blijven drijven in het woeste wereldgebeuren, maar zelf richting moest kiezen en ‘samen met andere volken de koers uitzetten van de ganse wereldvloot’.

Kalm aan dan breekt het lijntje niet, we gaan stap voor stap vooruit; dat was de strekking van het bericht van de koning gisteren in de Koninklijke Schouwburg, tijdelijk verbouwd tot tot Ridderzaal. Het kabinet voelt hoogstens aan waaraan het schort, maar dat is niet genoeg.

Want waar is het gevoel van richting dat antwoord moeten geven op de tastbare problemen waarmee het land te stellen heeft: geldontwaarding, energieprijzen, stikstof, asielzoekersopvang, jeugdzorg. De bevolking was al een tijdje onverbiddelijk. Dit kabinet, nog maar zo kort in functie, krijgt een 4,5. Het vertrouwen is zelden zo diep gezonken.

Uiteraard zijn er externe omstandigheden, de schokgolf die de oorlog in Oekraïne teweegbracht voorop. Die heeft een gat geslagen in de regeringsplannen waarover bijna een jaar lang was gesteggeld tijdens een ongelukkige formatie waarna nieuw dualisme en een nieuwe bestuurscultuur werden beloofd. Een maand later begon de oorlog en was weer eens aangetoond dat het stilzetten van de tijd waarin Nederland zo goed is, steeds minder past bij een wereld die sneller gaat dan de trekschuit.

Eens te meer gold dat deze zomer. Dit kabinet heeft getoond dat het niet de kalme koersvastheid heeft die de grootmoeder van koning Willem-Alexander in 1948 als leidraad zag voor landsbestuur in crisistijd. Men springt van schots op schots in de hoop geen nat pak te halen. De aanpak van de hoge energieprijs is een voorbeeld. Het is ronduit beschamend dat het ministerie van Financiën nog tot Prinsjesdag in de weer was om een noodverband te leggen voor mensen met een kleine beurs en een hoge rekening voor gas en licht.

Omliggende landen, met hetzelfde probleem, hadden al maanden geleden de maatregelen genomen waarvan dit kabinet nu eindelijk de noodzaak inziet. Half augustus kwam het CPB met dramatische koopkrachtcijfers waarna een koor van ministers riep dat er dit jaar niets meer in het vat zat. Twee weken geleden onderstreepte premier Rutte nog eens ‘hoe ongelofelijk lastig het is om dingen te doen in 2022’. Het was een wereldvreemde reflex – vooral nu blijkt dat er toch van alles kan – die bepaald niet heeft geholpen om het kabinet het opnieuw gevraagde vertrouwen te geven.

Net als in het regeerakkoord houdt het kabinet het land nu voor dat we heel anders moeten gaan leven. ‘Andere manieren van wonen, werken, ondernemen en reizen’ zitten eraan te komen. Een ‘andere manier van samenleven’ zelfs. Het suggereert dat de politiek veel vermag, zorgwekkend veel zelfs. Hoe zich die kolossale ambities verhouden tot hetgeen dit kabinet tot dusver heeft laten zien, daarover vertelde de koning ons in de Troonrede aanzienlijk minder. Eigenlijk niets.