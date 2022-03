Trok uitgerekend Sjuul Paradijs nou ten strijde tegen het grootkapitaal?

Bij de maandagavond hernomen talkshow Khalid & Sophie was sprake van een Umwertung aller Werten. Want echt, zat daar nou Sjuul Paradijs te analyseren hoe de Zuidas Russische oligarchen afschermt voor de sancties van het Westen tegen Poetin en zijn kliek – die oligarchen? En riep diezelfde Paradijs: ‘Eropaf!’? De voormalig hoofdredacteur van De Telegraaf, heraut van het neoliberalisme en minimaal 130 kilometer per uur op de snelweg, die koene strijder tegen – spit it out – inkomensnivellering, trok díé ten strijde tegen het grootkapitaal?

Vuurwerk moest er komen in de eerste aflevering van het praatuur met presentator Sophie Hilbrand, om de teloorgang in mineur van wijlen talkshow M (vrijdag laatste aflevering) snel te helpen vergeten. Paradijs deed zijn best, en ook EenVandaag-presentator Roos Moggré – met Paradijs gebombardeerd tot duo van dienst – deed een duit in het zakje om de kijker op het puntje van zijn stoel te krijgen.

Het ging in het begin over de comeback van viespeuk Marc Overmars: na zijn smadelijke vertrek als directeur voetbalzaken bij Ajax werd hij maandag door FC Antwerp gepresenteerd als nieuwe… directeur voetbalzaken. Dickpics? Seksueel grensoverschrijdend gedrag? Behoorde allemaal tot zijn privédomein. Hijzelf noemde de affaire spijtig en ‘een bladzijde die ik achter me wil laten. Nu begint een nieuw hoofdstuk en ik wil graag verder’.

Moggré greep de publicitaire wedergeboorte van Overmars aan om, koud zés weken na diens vertrek bij Ajax en terwijl het onderzoek naar zijn misdragingen nog gaande is, de vraag op te werpen of we in onze strenge cancelcultuur ‘niet met elkaar moeten bespreken hoe je een tweede kans krijgt’. Dus om nu tegen Overmars te zeggen: ‘U hebt geen recht op een toekomst, op een andere baan’, dat ging haar wel erg ver. Tegelijk vond ze Overmars’ gedrag in het licht van #MeToo ‘toch wel een beetje ongelooflijk’.

Sjuul Paradijs in ‘Khalid en Sophie’. Beeld BNNVara

Dwaalpraat die nadere uitleg behoefte, maar daar was geen tijd voor. Wat volgde was een koude rillingen veroorzakend gesprek met de net uit Oekraïne teruggekeerde Volkskrant-verslaggever Michael Persson over onder meer de navrante foto van Giulio Piscitelli uit een schuurtje bij een overvol mortuarium. Dat was net als het lijkenhuis gevuld met tientallen lichamen die niet de waardige zorg kregen die een overledene verdient. Ook ging het over de lekkende sancties tegen Rusland – het moment waarop Paradijs om revolutie op de Zuidas riep.

Ik had willen horen hoe hij zijn strijd ging voeren, maar tijd om door te vragen was er niet meer. De cast van Koefnoen moest zijn musical nog promoten. En de ‘supergroup’ Musketiers (Paskal Jakobsen, Bertolf Lentink, Paul de Munnik) speelde een liedje van de nieuwe plaat. Mooie, lome, Californische sound. Niet hun schuld dat de uitzending te vol was geprogrammeerd – dat kwam door de eeuwige angst voor crashende kijkcijfers als een item langer dan twaalf minuten duurt.