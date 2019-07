Tranen na ‘grootse’ deal met Europa

‘Staan onze schappen straks vol met betaalbare Franse wijn en kaas?’ De Braziliaanse podcast-verslaggever Rodrigo Vizeu klinkt maandagochtend hoopvol. ‘Gaan we straks allemaal in een luxueuze Italiaanse auto rijden?’ Hij is niet de enige die zich dit afvraagt. In Zuid-Amerika wordt sinds vrijdag flink gefantaseerd over de voor­delen van het vrijhandelsakkoord met de Europese Unie.

De onderhandelingen hebben even geduurd, twintig jaar om ­precies te zijn, maar vrijdag tekende de Europese Unie dan eindelijk een vrijhandelsverdrag met Mercosur, een handelsblok bestaande uit Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay. Het is het grootste handelsakkoord dat de EU ooit heeft gesloten. Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, sprak van ‘een historisch moment’.

In Nederland ging dat ‘historische moment’ zonder al te veel trompetgeschal voorbij. Dat heeft te maken met het feit dat het een principeakkoord betreft, dat eerst nog door alle lidstaten moet worden geloodst. Dat betekent dus eindeloos gesteggel in de parlementen van 28 (of 27) landen. En daarna moet het Europees Parlement zich er ook nog over buigen. Eerst maar even afwachten dus.

In de Mercosur-landen daarentegen stond het ‘historisch handelsverdrag’ zaterdag op vrijwel alle voorpagina’s. Hoewel nog niet alle details van het verdrag bekend waren, werd het door de meeste media als een enorme overwinning gepresenteerd. Termen als ‘groots’, ‘boost voor de economie’ en ‘enorme stap voorwaarts’ buitelden over elkaar heen.

De Argentijnse president Mauricio Macri bracht het land via Twitter op de hoogte van het nieuws. Hij twitterde een audiobericht dat zijn minister van Buitenlandse ­Zaken Jorge Faurie hem even daarvoor had geappt: ‘President, ik feliciteer u’, aldus een hevig snikkende Faurie. ‘Onder uw presidentschap is het gelukt, na twintig jaar onderhandelingen hebben we een akkoord.’ Het fragment van de huilende minister is in alle Mercosur-landen eindeloos herhaald.

In de dagen daarop kwamen de analyses over wat dit nu ­eigenlijk betekent. Tarieven worden flink verlaagd of verdwijnen helemaal, al blijven voor de meeste producten wel quota van kracht. De grote winnaars in Zuid-Amerika zijn de landbouwindustrie en veeboeren. Aan Europese zijde staan autofabrikanten en de farmaceutische industrie te juichen. Het verdrag maakt het voor beide partijen ook makkelijker om overzees mee te dingen bij openbare aanbestedingen.

De Argentijnse krant Pagina 12 beargumenteert in een uitgebreide analyse waarom het verdrag juist geen reden moet zijn voor euforie: door gefabriceerde goederen uit Europa vrije toegang te geven, zal het nog moeilijker worden een eigen industrie op poten te zetten en de economie te diversificeren. Kortom, de Mercosur-landen raken door dit verdrag alleen maar meer afhankelijk van basisproducten.

De auteur wijst verder op de clausule waarin staat dat alle producten aan Europese normen moeten voldoen. ‘Het resultaat van de Europese landbouwlobby’, schrijft de krant. ‘Europa kan en zal onze producten alsnog buiten de deur houden.’ Hoewel de jubelstemming ook in andere media iets afneemt − ook de stroperigheid van de EU komt aan bod − blijft de breed gedeelde conclusie: ‘We gaan meespelen in de Champions ­League.’

Consumenten kijken intussen reikhalzend uit naar goedkope luxeartikelen. Het tarief voor wijn uit Europa is nu 27 procent, voor chocola geldt 20 procent en voor whisky 35 procent. Nadat het verdrag van kracht wordt, duurt het nog jaren voordat de tarieven helemaal verdwijnen. Jammer voor Braziliaanse bourgondiërs, maar goed nieuws voor Argentijnse wijnmakers.