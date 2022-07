Tourzege Jumbo is in eerste plaats een prijs voor geduld

42 jaar nadat een Nederlandse wielerploeg voor de laatste keer de Tour de France won, is Jumbo-Visma er met de Deen Jonas Vingegaard voor het eerst in geslaagd de belangrijkste – en zwaarste – wielerwedstrijd van het jaar te winnen. De overwinning is in de eerste plaats een prijs voor geduld. Toen de Rabobank zich tien jaar geleden terugtrok uit het wielrennen vanwege alle dopingschandalen, leek het Nederlandse wielrennen ten dode opgeschreven. Onder een nieuwe leiding werd consistent gewerkt aan de wederopstanding. Grote teleurstellingen, zoals het op het laatste moment mislopen van zeges in de Giro d’Italia (2016) en de Tour de France (2020), werden rustig verwerkt.

De ploeg is strak georganiseerd, maar geeft renners ook de ruimte zichzelf te zijn. Waar andere ploegen, geïnspireerd door de Britse wielerploeg Sky die de afgelopen tien jaar het wielrennen domineerde, hun renners onderwerpen aan een streng regime, krijgen ze bij Jumbo-Visma ook de ruimte zichzelf te ontdekken.

De renners voelen zich zeer met elkaar verbonden. Toen kopman Primoz Roglic was gevallen, zette hij niet alleen zelf zijn arm weer in de kom, maar fietste nog honderden kilometers door waarbij elke trap naar eigen zeggen als een messteek in de rug voelde. Hij deed een uiterste krachtsinspanning om de grootste concurrent te slopen, zodat zijn ploegmaat en grote vriend Jonas Vingegaard uiteindelijk een beslissende voorsprong kon nemen.

Sport is op haar mooist als rolmodellen worden geboren en dapperheid werd beloond. De Belgische renner Wout van Aert, de onbetwiste smaakmaker van deze tour, trok bijna elke etappe onvervaard ten strijde en dat resulteerde in etappezeges, gele en groene truien. Hij smeet met krachten, offerde zich het ene moment op voor een ploegmaat, om het volgende moment voor eigen kansen te gaan. Hij deed dingen die volgens de gangbare wielerlogica helemaal niet zouden moeten kunnen.

In thuisland België vinden sommigen dat Van Aert te groot is om zich op te moeten offeren voor het teambelang. Hij zou zelf de Tour de France moeten willen winnen. Het is te hopen dat Van Aert deze lokroep weet te weerstaan. Wie de Tour wil winnen, moet werkelijk elk grammetje overtollig vet eraf fietsen, mag geen kilojoule energie verspillen en moet dus zo lang mogelijk in andermans wiel blijven hangen.

Hij moet zich volstrekt voorspelbaar gedragen, in plaats van te luisteren naar zijn eigen intuïtie. Dat zou een enorme achteruitgang zijn en een slecht voorbeeld ook. Mensen met een mentaliteit als Van Aert zijn schaars, mensen die willen winnen ten koste van alles, zijn er genoeg.