‘Tour de Tietema’ is precies wat het wielrennen nodig heeft

Volgens een gerenommeerde inkoper van tv-rechten ligt de tv-waarde van wielrennen internationaal gezien op ongeveer hetzelfde niveau als judo en handbal. De kijkcijfers dalen, fans vergrijzen en nieuwe generaties haken af. Geef ze eens ongelijk. Waarom vier uur lang kijken naar een etappe die toch in een massasprint eindigt?

Tot zover het slechte nieuws.

Want er is hoop. Eerlijk gezegd had ik nog nooit van hem gehoord, maar steeds vaker kwam in mijn Twittertijdlijn de naam Bas Tietema voorbij – een naam die je sowieso niet snel vergeet. Wat bleek? Bas heeft een eigen YouTube-kanaal. Hij reist met een gesponsorde camper de Tourkaravaan achterna en komt vrijwel dagelijks vanuit Frankrijk met het programma ‘Tour de Tietema’.

Bas voert ‘challenges’ uit. Simpel gezegd: opdrachten die kijkers hem insturen. Zo moest hij de etappewinnaar een glas champagne bezorgen (lukte), een technoplaat voor Dylan Groenewegen opnemen en die op de landelijke radio zien te krijgen (lukte), Nairo Quintana aan het ­lachen krijgen (lukte), een dagje ploegleider zijn (lukte) en een verjaardagsfeestje regelen voor Astana-ploegleider Dmitri Fofonov (liep helemaal uit de hand).

De mooiste challenge vond ik deze: laat mensen denken dat je een Tourrenner bent en ga minstens vijftig keer op de foto voor een selfie. Ik zal de afloop niet verklappen, maar kijk die uitzending vooral terug. Het is ­hilarisch. En dat vond Peter Sagan ook.

Ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar de Tour is waarschijnlijk het grootste rondreizende mediacircus ter wereld. Alles wordt op de voet gevolgd, elke minuut vastgelegd. Zie dan nog maar eens met een origineel verhaal thuis te komen. Zeker nu renners steeds vaker de status van voetballer krijgen.

Neem Tom Dumoulin. Afgelopen voorjaar hield hij een persdag op ­Tenerife. Schrijvende journalisten konden zich inschrijven voor een groepsgesprek met een maximale lengte van 35 minuten. Vierenhalf uur ­vliegen en twee uur in de bus om een paar vragen te kunnen stellen aan Tom.

Tietema heeft niets. Geen accreditatie, geen slaapplek, alleen een ontwapenende glimlach. Hij neemt je mee in zijn enthousiasme over het slagen van een opdracht, zijn schaamte om iemand aan te spreken en de twijfel over het bluffen langs een controlepost (wat dan ook hopeloos mislukt) en verpakt zijn jongensboekavontuur dagelijks in een pakkend filmpje met opvallend professioneel camerawerk.

Tietema kweekt sympathie, maar is vooral vernieuwend. Er zijn zelfs schoolklassen die gezamenlijk naar de avonturen van Tietema en zijn cameraman Devin en editor Josse kijken. Het is precies wat het wielrennen nodig heeft. Van alles wat ik heb gezien deze Tour, zorgde Bas Tietema voor de leukste, spannendste en origineelste items. Een paar dagen nog, Bas. Zet hem op! Parijs is niet ver meer.