Touchscreens die niet reageren zijn het tegenovergestelde van de prachtige, machtige knop

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week verzet Emma Curvers zich tegen touchscreens op slimme apparaten.

2022 is het geboortejaar van George Jetson, het cartoonmannetje uit The Jetsons. Als je die tekenfilmserie terugkijkt, blijken best een boel van de toekomstvisioenen uit de jaren zestig en zeventig te zijn uitgekomen: robotstofzuigers, drones en een hond die traint op de loopband. Maar één ding heeft anders uitgepakt: de Jetsons drukken op knopjes. Heerlijke, ronde knopjes – dus niet op touchscreens. George Jetson is zelfs professioneel knoppendrukker, bij Spacely’s Space Sprockets. Wat ‘sprockets’ zijn en wat hij met de knopjes in gang zet, wordt nooit duidelijk.

Zelf druk ik ook professioneel op knopjes, en daarom ben ik ook zo teleurgesteld over de onstuitbare opmars van touchscreens. Mijn hele huis is alleen nog te bedienen met touchscreens: de kookplaat, de wasmachine, de oven – en zo komt het dat ik voortdurend sta te brullen tegen apparaten die ongevoelig schijnen te zijn voor mijn touch. Je hoeft maar een pietsje zonnebrandcrème, pindakaas of babybarf aan je tengels te hebben, of ze weigeren dienst. Parkeerautomaten met touchscreen zijn nog langzamer en onwilliger – ik zou zeggen dat vandalisme hier geoorloofd is, maar ook als je ze aanraakt met een honkbalknuppel staan ze daar vermoedelijk compleet onverschillig tegenover.

Om dit luxegejammer van mij nog een beetje een positieve draai te geven wilde ik eigenlijk een liefdesverklaring schrijven aan de knop: de fysieke knop, die ‘klik’ of ‘tak’ zegt en dan in een binnenwerk iets in gang zet, waarna de koffie uit het apparaat komt of de was wordt gedaan. Een knop met macht, zeg maar, want daarom houden mensen van knoppen: ze geven controle. Mensen houden zelfs zo erg van knoppen dat ze bij zebrapaden op knoppen drukken die naar verluidt meestal niets in gang zetten.

Maar goed, toen ik gister tegen de oven stond te schreeuwen bedacht ik dat er meer achter mijn aversie tegen touchscreens zit; ze zitten vaak op nodeloos ‘slimme apparaten’. Die zijn deel van wat ook wel het ‘internet of things’ heet: zo heeft mijn oven bijvoorbeeld wifi, voor als ik op vakantie zin krijg om de oven eens aan en uit te zetten. Of misschien wil mijn oven als ik op mijn werk ben weleens op Wikipedia scrollen, je weet het niet.

Het internet of things is naast overbodig ook nog eens zo lek als een mandje: in 2021 waren er meer dan 1 miljard aanvallen op deze data. Veiligheid is geen prioriteit voor de makers van slimme apparaten, dus ze zijn eenvoudig te hacken. Daarnaast denken de gebruikers dat de data uit hun slimme blender niet interessant zijn, dus nemen ze wachtwoord 1234. Maar we weten niet wat er in de toekomst met data uit de slimme airco kan gebeuren. Zo schijn je met hulp van slimme airco’s – lees ik op nerdy websites – het stroomnet te kunnen platleggen. Ik snap daar weinig van natuurlijk, en dat is precies het probleem: touchscreens staan tussen mij en die onstuimige, duistere datazee in. Ze zijn het tegenovergestelde van de prachtige, machtige knop.

Het is een verloren strijd natuurlijk, want touchscreens schijnen al lang goedkoper te zijn om te maken dan fysieke knoppen. Het enige mooie daaraan is dat als iets de goedkoopste optie wordt, de ouderwetse voorganger vanzelf weer exclusief wordt: dan zullen er misschien weer dure, domme apparaten komen met kloeke knoppen die je – klik, klok, klak – aan- en uitzet. De enige plek waar ik tot die tijd veilig ben is mijn auto, een Hyundai uit 2008 uit het pre-touchscreentijdperk. Een van de mooiste dingen aan de Hyundai is dat er ook knoppen in zitten die niet aantoonbaar tot een gebeurtenis leiden, die er gewoon voor de liefhebber zitten. Ik zal de auto liefdevol aanraken tot al zijn knoppen werkeloos zijn geworden.