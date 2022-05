Tot onder de zoden werkt de inkomensongelijkheid door

De kleuren van de bloemen gloeien en pralen in het zonlicht, waardoor ik bij het betreden van begraafplaats het Esserveld in Groningen direct moet denken aan een regel uit het beroemde nummer Bella Ciao, het ultieme verzetslied dat tijdens elke oorlog wel ergens opduikt, ook nu weer in Oekraïne. ‘Als ik doodga’, zo luidt de tekst, ‘wil ik in de schaduw van een mooie bloem worden begraven, zodat iedere keer als de mensen naar me wijzen, ze zullen zeggen: kijk eens, wat een mooie bloem.’

De reden dat ik op deze begraafplaats ben, is gelukkig geen droevige, hoogstens een wat sneue, namelijk een onderzoek van begrafenisondernemer Monuta over de duurste en goedkoopste begraafplaatsen van Nederland. Ik was lange tijd van plan dat onderwerp te negeren, tot ik een tweede mail ontving van een persvoorlichter van Monuta waaruit een dusdanig enthousiasme voor haar vak sprak, dat ik toch besloot overstag te gaan.

‘Dag Jarl’, schreef ze. ‘Dank voor je vragen. Leuk dat je met dit onderwerp bezig bent. Zou je zelf ook ooit begraven willen worden?’

Ze legde uit dat haar bedrijf elk jaar een onderzoek uitvoert naar grafkosten in Nederland en dat de conclusie elk jaar praktisch dezelfde is, namelijk dat de verschillen per gemeente absurd groot zijn. In Huizen en Nieuwegein is een graf zomaar vijf keer duurder dan in Zoeterwoude of Kerkrade. Dat verbaasde mij, omdat ik er eigenlijk altijd van uit was gegaan dat de dood iets democratisch had: onder de grond verdwijnen inkomensverschillen als vanzelf en vallen we uiteindelijk allemaal ten prooi aan dezelfde wormen. Maar nee, ook in het hiernamaals bleek de ongelijkheid te heersen.

De duurste begraafplaats van Nederland, in Groningen. Beeld de Volkskrant

Sterker nog: omdat gemeenten zelf de prijs mogen bepalen van een graf, zijn sommige begraafplaatsen zelfs zo duur geworden dat een op de tien nabestaanden kiest voor een crematie, ook al wilde de overledene begraven worden.

De grootste uitschieters, zo bleek uit het onderzoek, zijn begraafplaats Esserveld, vlakbij het chique villadorp Haren in Groningen, en de algemene begraafplaats in Losser, in Overijssel. In Groningen kost een graf 7.900 euro. In Losser ben je al voor 776 euro onder de zoden.

Misschien is die lage prijs bedoeld als compensatie voor mensen die niet alleen hun hele leven in Losser hebben gewoond, maar er ook nog de eeuwigheid moeten doorbrengen, denk ik als ik erheen rijd. Dat blijkt niet het geval, vertelt een medewerker van de gemeente. Losser is een van oudsher rooms-katholiek dorp, met als gevolg dat vrijwel niemand interesse heeft in de algemene begraafplaats. Op het veldje, ingeklemd tussen het openbare zwembad en voetbalvereniging KVV Losser, staan daarom slechts 64 grafstenen, waarvan de meest recente uit 2016 dateert.

De onderhoudskosten zijn daarom nihil, vertelt de gemeentewoordvoerder. Een keer per jaar met de grasmaaier er overheen en dan ben je er zo’n beetje.

Hoe anders is dat op het Groningse Esserveld, waar een vaste beheerder dagelijks in de weer is de geraniums en viooltjes op de graven bij te houden, af en toe met de hogedrukspuit langs de duizenden grafmonumenten trekt en geregeld de rododendron bewatert. Dankzij de hoge lindebomen en de taxushagen is het bovendien een van de weinige plekken in Groningen waar de tegenwind geen vrij spel krijgt, behalve dan de overdrachtelijke tegenwind.

‘We houden in de prijs wel rekening met de entourage en de sfeer’, zegt Pieter Kranenburg, die als ‘teamleider begraafplaatsen’ bij de gemeente Groningen verantwoordelijk is voor het vaststellen van de lokale prijzen. Maar uiteindelijk zijn het de harde wetten van de economie die gelden in dit stukje hiernamaals, namelijk vraag, aanbod, schaarste en kosten.

Kranenburg vindt dat hij een belangrijk vak heeft, omdat hij door een mooie plek te creëren, mensen kan troosten die volkomen in mineur zijn. Bijvoorbeeld de man die elke dag het graf van zijn dochter komt bezoeken, ook al stierf ze al 28 jaar geleden. Of die vrouw die vaak een kleedje meeneemt, zodat ze naast het graf van haar dochter kan liggen.

Hij vindt het dan ook vervelend elk jaar door Monuta te worden aangewezen als duurste van Nederland. Daarom besloot hij de prijs van een graf dit jaar met 500 euro te verlagen, maar helaas, het onderzoek bleek wederom meedogenloos: Groningen staat nog altijd boven Huizen.

Niet voor niets kiezen verreweg de meeste Groningers voor het veel goedkopere Selwederhof. Daar staan immers ook genoeg mooie bloemen in wier schaduw je begraven kunt worden, zodat elke keer als de mensen vanaf dat moment naar je wijzen, ze zullen zeggen: kijk eens, wat een mooie bloem.