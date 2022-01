Tot nu toe lijkt Ernst Kuipers behoorlijk veel op Hugo de Jonge

De nieuwe ploeg bewindslieden wordt vaak ingedeeld in twee groepen: doorgewinterde politici en vakministers. Neem de wissel op Volksgezondheid van Hugo de Jonge (CDA) naar Ernst Kuipers (D66). Van de beroepspoliticus naar het inhoudelijke zwaargewicht, is het idee.

Nu zaten De Jonges politieke ambities de corona-aanpak zonder twijfel in de weg. Letterlijk, doordat hij energie stak in zijn kandidatuur voor het CDA-lijsttrekkerschap. En zijn obsessie met zijn imago was ook schadelijk. Ambtenaren horen zich in een pandemie niet af te vragen: komt Hugo wel goed voor de dag?

Alleen, het punt is niet dat De Jonge onvoldoende medische kennis had of nooit een ziekenzaal had ingericht. Het probleem is dat hij zijn profilering boven de zaak plaatste.

Kuipers is een gevierd hoogleraar en maag-darm-leverarts. Geen coronakenner, maar toch, een goede wetenschapper. En hij bestuurt het Erasmus Medisch Centrum en doet de landelijke verdeling van patiënten. Relevanter kan niet, lijkt het.

Toch wel. Als de coalitiepartijen iets hadden moeten leren, is het dat de coronapandemie geen zorgkwestie is. De vraag was niet: ‘Is er een dokter in de zaal?’ Het nieuwe kabinet had de best mogelijke leider moeten zoeken die een complex probleem aankan dat zich manifesteert op elk denkbaar maatschappelijk terrein. Hoogstens is de aanleiding medisch. Belangrijk aan zo iemand zijn integriteit, inzicht, empathie en lerend vermogen.

Wat hebben we van Kuipers gezien?

Hij riep al snel publiekelijk dat hij minister wilde worden. Terwijl hij zelf een bestuurlijke rol had en gesprekspartner was van de zittende minister. Dat was ondermijnend: profiel boven de zaak.

Wanneer besmettingen opliepen, kwam hij in de media sussen, omdat er in ziekenhuizen nog weinig aan de hand was. Hij begreep dus exponentiële groei niet, net zo min als het basisprincipe dat een crisis snel handelen vergt. En hij sloeg draagvlak weg.

Nadat er was ingegrepen, juichte Kuipers steevast te vroeg. Bij de eerste de beste stabilisatie in ziekenhuizen beweerde hij dat ‘we over de piek waren’ of dat dit een ‘kentering’ was. Keer op keer zat hij ernaast, zich er kennelijk niet van bewust dat zijn woorden effect hadden op gedrag en de verspreiding van het virus verergerden.

Waarom was Kuipers zo veel in de media? Hij gebruikte zijn podium nauwelijks om patiënten en personeel in het licht te zetten. De hoop klinkt dat hij meer gevoel heeft met de werkvloer. En goed, vorige winter lobbyde hij in de media om zorgpersoneel voorrang te geven bij vaccinatie. Maar daardoor duurde het na een toch al trage start alleen maar langer om kwetsbaren te beschermen. Dat heeft vermoedelijk extra levens gekost en de druk op de zorg vergroot.

Toen deze winter code zwart werd bereikt, trok Kuipers juist één lijn met het kabinet tegen het ontredderde personeel. Hij en De Jonge poogden dat drama weg te moffelen met semantiek. Allicht komt de ziekenhuisbaas die zegt dat het oude kabinet van Rutte en Kaag code zwart op zijn geweten heeft, niet in het nieuwe kabinet van Rutte en Kaag.

In oktober kwam Kuipers verrassend met de erkenning dat Nederland beter op besmettingen had kunnen sturen dan op ziekenhuiscapaciteit. Hoera, kon je denken, zelfreflectie! Maar hij had het er niet over dat hij zelf bepalend was geweest bij het sturen op bedden en het daaruit volgende late ingrijpen. En dat hij dus medeverantwoordelijk is voor onnodige coronaslachtoffers, onnodige uitgestelde zorg en onnodig lange en zware maatregelen.

Kuipers en De Jonge lijken in de coronacrisis meer op elkaar dan ze verschillen. Tot nu toe. Op een nieuwe positie kán iemand soms onverwacht tot bloei komen.