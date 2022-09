Dat de digitale revolutie verandert ‘hoe mensen leven’, weet iedereen die om zich heen kijkt en overal mensen over schermpjes gebogen ziet zitten. Dat de digitale revolutie verandert ‘hoe mensen zijn’, wens ik te betwijfelen. Dat het soms zo lijkt, komt volgens mij doordat online typische trekken en neigingen van mensen scherper uitkomen. Nergens zie je bijvoorbeeld scherper dat mensen niet snel door argumenten van anderen van mening veranderen dan op Twitter. Door al die onwrikbaarheid in digitaal uitgedragen standpunten kun je soms denken dat mensen in analoge tijden gevoeliger waren voor argumenten, maar dat waren ze niet. Tot mijn slechtste herinneringen behoren zonder meer discussies en debatavonden uit mijn studententijd: die draaiden er steevast op uit dat lui met robuuste meningen urenlang de degens gingen kruisen en je geen millimeter verder kwam.

Tot voor kort geloofde ik dat het er lang geleden op van die klassieke universiteiten anders aan toe ging. Daarom ga ik iets citeren uit Nachttrein naar Lissabon van Pascal Mercier, een boek dat jaren terug op nummer-1 stond in de CPNB Top 60, maar wat ik pas vorige maand heb gelezen (aanhaken bij trends is geen specialiteit van het huis). De passage gaat over een discussieavond in Oxford in de jaren vijftig: ‘Niemand die aan de discussie deelnam liet ook maar even doorschemeren dat er door de argumenten die door anderen naar voren werden gebracht, verandering was opgetreden in zijn overtuiging. En plotseling besefte ik: zo gaat het altijd. De stroom van gedachten, beelden en gevoelens die door ons heen gaat heeft zo’n kracht dat het een wonder zou zijn als die andermans woorden niet zou meesleuren en aan de vergetelheid zou prijsgeven, tenzij andermans woorden toevallig bij onze eigen woorden passen.’

Ik heb nog nooit een tweet verstuurd, maar ik denk erover dit citaat op Twitter te zetten, alleen weet ik niet of het in 280 tekens past.