‘Toen ik 23 was’, zegt Robert Jan Stips, ‘dacht ik: als ik 30 ben, moet ik er echt mee stoppen.’

Je hoort het jonge mensen vaak zeggen. ‘Dan en dan stop ik ermee.’ Van wat ze daarna gaan doen, hebben ze een vage voorstelling. Tot ‘dan en dan’ aanbreekt. Dan blijkt het stoppen, dat zich lang als een beloning voordeed, weinig meer dan een met niets te vullen leegte. Maandag zond de NTR Tot de laatste snik uit, een Uur van de wolf-documentaire van Marcel Goedhart. Een film over oudere muzikanten. Rinus Gerritsen, gitarist van Golden Earring. Angela Groothuizen, nog altijd een van de Dolly Dots. Michel van Dijk, oud-zanger van Alquin. Zussenzangduo Loïs Lane. Jan Rot.

Wanneer scheid je ermee uit? Wanneer is het mooi geweest? Wanneer ‘kan het eigenlijk niet meer’? Goedhart volgt de zangers onderweg. Het suizen van de snelweg. Woonwijken. Artiesteningangen. Instrumenten sjouwen. Kleedkamers met door peertjes omkranste spiegels. Leesbrillen die tevoorschijn worden gehaald. Kartonnen koffiebekertjes, eten uit warmhoudbakken. En: wachten wachten wachten.

Er zit een hoop opgewektheid in Tot de laatste snik, een hoop hoop ook. De hoofdrolspelers, ooit sterren, bouwen nu hun eigen set, werken hun eigen make-up bij of wachten in een soort kantoortuin op hun beurt.

‘Hallo Hoogeveen!’, roept de aanstekelijk nuchtere Groothuizen vanaf het podium.

Tot de laatste snik is een prachtdocument, dat artiesten laat zien die zich verzoenen met omstandigheden die veranderen, terwijl de kern hetzelfde blijft. Het is een film die je laat twijfelen aan wat een uitdrukking als ‘op je retour’ eigenlijk betekent, en of het niet veel eerder een enkele reis is, waarbij sommigen blijven zitten tot het eindstation. Ontegenzeggelijk bevinden de hoofdrolspelers zich in een gevorderde fase van hun loopbaan en in een enkel geval: van hun leven. Ziekte en naderende eindes treden af en toe kort op de voorgrond, als het gaat over Golden Earrings George Kooymans bijvoorbeeld, die aan ALS lijdt. En in eerste instantie zou Goedhart de film samen maken met Henny Vrienten, tot Vrienten ziek werd.

Ook Jan Rot is ziek. Onderweg naar een optreden bespreekt hij de laatste berichten. Slecht nieuws. Uitzaaiingen. Maar waarom stoppen, als je ook door kunt?

Rot: ‘Als ik niet meer kan lopen, kan ik in een rolstoel zitten. Als ik mijn armen niet meer kan bewegen, kan iemand anders gitaar spelen.’ Rot is gelukkig als hij optreedt, het is de staat van zijn waarin zijn ziekte geen rol heeft. Wie hem ziet liggen, voor het concert, languit op drie klapstoelen op de eerste rij, kan zich afvragen: waarom? Waarom dit allemaal verduren? Maar zie hem staan in de coulissen, luisterend naar het geroezemoes, even later spelend voor een volle zaal, zingend, grapjes makend over het einde van de avond dat hij vast nog wel zal halen, en begrijp: daarom.