‘Toppie!’, zegt de straattandarts, als ze met wortel en al een tand heeft getrokken

‘Ja, ze zijn niet rot’, zegt een vrouw van middelbare leeftijd slissend, ‘maar ze zitten los.’ Ze wiebelt een voor een haar voortanden heen en weer. ‘Ze zijn los gaan zitten door een tandvleesontsteking en dat heb heel veel pijn gedaan.’ En wat misschien wel het ergste is: ze kan de tandartsbehandeling die nodig is om haar van die pijn af te helpen niet betalen.

Straattandarts Didi Landman bekijkt Marjoleins loszittende tanden. Beeld Human

En Marjolein is lang niet de enige, zoals is te zien in de korte 2Doc-documentaire Tandzorgen (Human). Zo is er Daniel, de patiënt met de meest ontwapenende glimlach van het stel, die door het gebruik van allerlei drugs niet al zijn tanden meer heeft. Toen hij vreselijke tandpijn kreeg, besloot hij om op flink wat chemicaliën te kauwen om de boel te verdoven. Dat werkte, voor even, want toen begonnen zijn tanden weg te rotten.

Daniel en Marjolein hebben recht op een tweede kans, vindt straattandarts Didi Landman. In haar Rotterdamse praktijk behandelt ze daarom een middag in de week daklozen en andere mensen die geen geld hebben voor een tandarts. Dat deed ze al als tandheelkundestudent in Zuid-Afrika, toen ze afreisde naar afgelegen gebieden waar mensen de tandarts überhaupt niet konden bereiken, al hadden ze er het geld voor gehad.

Toen de Zuid-Afrikaanse naar Nederland verhuisde, schrok ze van de ellende die ze ‘in een rijk land als Nederland’ tegenkwam. Verrotte kiezen, afgebroken kiezen, kiespijn. Mensen die zich vreselijk schamen voor hun gebit, of erger, niet kunnen eten. Dat acute tandzorg niet in het basispakket zit, vindt Landman onbegrijpelijk. Voor een oorontsteking kun je naar de beste kno-arts die er is, maar een kies behandelen moet je zelf betalen. Tot dat verandert zijn kwetsbare mensen overgeleverd aan de welwillendheid van mensen als Landman.

‘Ik zie tandartsen als handelaren’, zegt patiënt Tineke. Ze heeft al jaren last van vreselijke pijn omdat haar gebit vol gaatjes zit. Ze wil niets liever dan een kunstgebit, maar krijgt keer op keer van tandartsen te horen dat haar gebit nog te goed zou zijn. Daarbij kan ze de kosten van zo’n 2.500 euro niet opbrengen. De enige die wel inziet dat een prothese noodzakelijk is, is Landman.

‘Toppie!’, zegt Landman als ze weer een bloederige tand met wortel en al heeft getrokken. De gelukkige is de ogenschijnlijk altijd vrolijke en kleurrijk geklede Amy. Ze leeft op straat en krijgt bij gebrek aan boventanden een prothese. Net als Marjolein trouwens, en Tineke, en Daniel.