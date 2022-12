Topambtenaar Abigail Norville wil meer streetwise collega’s aannemen: ‘Te veel interessante mensen kwamen er niet door’

Abigail Norville zet zich in voor meer inclusie onder haar collega’s op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ‘Mensen die weten hoe het is als een overheid er niet voor je is.’ Zo kunnen signalen uit de samenleving beter worden opgepikt.

Als Abigail Norville, de een-na-hoogste ambtenaar op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een sollicitatiegesprek afneemt, vraagt zij: ‘Uit wat voor nest kom je, met welke waarden en normen ben je opgevoed en wat zie ik daar vandaag de dag nog van?’

Want, zegt ze, ‘ik wil weten wat ik voor mens aanneem. Zeker op leidinggevende functies. Dáár ga je iets van merken. Natuurlijk ook van iemands ervaring, maar die kan ik zien op een cv.’ Er is, probeert ze gerust te stellen, geen fout antwoord mogelijk. ‘Behalve als je zegt: ik ben wie ik ben, that’s it. Ik vind het nodig dat iemand zichzelf kent. En het kan ook dat je de waarden en normen van thuis juist niet meeneemt. Ik heb weleens iemand gesproken die zich had losgeworsteld uit een streng gereformeerd gezin, dat is ook interessant.’

Drie jaar werkt Norville nu op het departement als plaatsvervangend secretaris-generaal. Ze gaat vooral over de bedrijfsvoering van het ministerie en de vele aangesloten adviesorganen en uitvoeringsorganisaties, waar in totaal zo’n 5.000 mensen werken. Daarnaast heeft ze het persoonsgebonden budget onder haar hoede, de zorg op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de voorbereiding van de parlementaire enquête over corona én het heikele thema openbaarheid. Eerder werkte ze voor de gemeenten Vlaardingen en Rotterdam, al vroeg in leidinggevende functies. ‘Ik ben nogal autonoom, dus ik heb liever zo min mogelijk mensen boven me.’

Wat zou uw eigen antwoord zijn op uw sollicitatievraag?

‘Ik ben opgegroeid in Grubbevorst, in de buurt van Venlo. Ik zou bijvoorbeeld vertellen dat mijn vader uit Barbados komt en diep werd getekend door de discriminerende en racistische ervaringen die hij opdeed, met name toen hij op zijn 19de het Britse leger in ging. Hij hoopte geld te verdienen en zich te ontwikkelen. Maar zwarte mensen hoefden zich niet te ontwikkelen, vond men daar in de jaren zestig, die moesten vooral hun plek kennen. Toen hij daarna verliefd werd op mijn moeder, een witte vrouw, werd hij ook niet met open armen ontvangen. Hij werd een bittere man. Ik heb van dichtbij gezien wat het met iemand doet om te worden buitengesloten. Daardoor ben ik nu gedreven om me in te zetten voor meer inclusie.’

Gebruikt u die persoonlijke vragen om meer verschillende soorten mensen aan te trekken?

‘Zeker. Ik vind het belangrijk om meer streetwise ambtenaren aan te nemen. Mensen die weten hoe het is als een overheid er niet voor je is. We hebben veel kennis en kunde in huis, maar te weinig mensen die weten hoe het is om met discriminatie en racisme te maken te hebben.

‘Dat hoeft niet met kleur te zijn, je kunt op veel onderwerpen worden gediscrimineerd. Maar bijvoorbeeld in de toeslagenaffaire waren er signalen van discriminatie. Als jijzelf daar in je hele leven nooit last van hebt gehad en je hoort dat van een burger of een collega, dan kan ik me voorstellen dat je het niet serieus neemt. Ik durf te zeggen dat die signalen beter waren opgepikt door mensen die zoiets wel zelf hebben meegemaakt.

‘Ik volgde laatst op het ministerie een training over vooroordelen en toen werd ons het filmpje van documentairemaker Sunny Bergman getoond, waarin drie jongens proberen een fiets open te krijgen, omdat ze hun sleutel kwijt zijn. Aan de zwarte jongen en een jongen met een huidskleur zoals ik – ik ben half zwart en half wit – wordt meteen gevraagd: wat ben je aan het doen, is die fiets wel van jou? De politie wordt gebeld. Aan de witte jongen wordt gevraagd: ben je je fietssleutel kwijt, kan ik je helpen?

‘De andere cursisten zeiden: ik schrik hiervan, heftig. Ik zei: ik vind het heftig om te zien dat jullie hier voor het eerst mee worden geconfronteerd. Want dit zijn de verhalen die zich aan mijn keukentafel afspelen. Mijn vriend zou ook worden aangesproken, mijn vader, mijn twee jongens.

‘Een mens kan niet alles hebben meegemaakt of weten, maar ken dan ten minste je blinde vlek. Op het ministerie was een keer een stuk over discriminatie in de zorg opgesteld door mensen die dat én zelf nooit hadden meegemaakt én zich er ook niet in hadden verdiept met een boek of een podcast. Daar zeg ik dan wel iets van.’

De overheid vindt het ingewikkeld om de blik van buiten naar binnen te krijgen.

‘Je moet het willen en lef tonen. Ik was ontevreden over het rijkstraineeprogramma. De selectiecriteria waren zo dat bepaalde types erdoor kwamen – vaak bestuurskundigen met een vergelijkbare levensloop – en te veel interessante mensen op de zeef bleven liggen. Bij VWS heb ik daarom een eigen traineeprogramma opgezet. Met bijvoorbeeld een filosoof en een criminoloog en met mensen die andere perspectieven meebrengen. Ze hebben de opdracht om de kloof tussen beleid en uitvoering kleiner te maken.

‘Makkelijk om zo’n programma erdoor te krijgen is het niet, want er zijn mensen die inclusie en diversiteit maar onzin vinden. Maar ook dat is nuttig om te merken. Als je geen weerstand ontmoet, ben je nog niet serieus met inclusie bezig geweest.

‘Toen ik zelf solliciteerde, waren er ook veel zorgen: kan ze het wel? Een collega kwam vier weken nadat ik was begonnen zijn excuses aanbieden. Ik had geen idee waarom, maar hij zei dat hij van tevoren naar de secretaris-generaal was gestapt om te zeggen dat die een fout maakte door mij aan te nemen, omdat ik niet stevig genoeg zou zijn. Een andere collega zei: wat hebben we ons in je vergist, we dachten dat je veel meer coaching nodig zou hebben. It’s the story of my life, onderschat worden. En het is het verhaal van heel veel mensen.

‘Sinds ik bij VWS werk, hebben anderen mij opgezocht en hun eigen verhalen verteld. Laatst een collega met een zwarte huidskleur die van streek was omdat haar voor de zoveelste keer was gevraagd van wie zij de ondersteuner is, terwijl ze al jaren senior beleidsmedewerker is. Mensen zeggen tegen me: ik had het aan een ander niet toevertrouwd. Dat betekent dat deze verhalen voor mijn tijd niet bovenkwamen.’

Abigail Norville: ‘Ik vraag me echt af wat Nederlanders er beter van worden als we zo veel appjes moeten openbaren.’ Beeld Rebecca Fertinel

Het is, vertelt Norville, los van het beladen thema discriminatie toch al ‘een puzzel’ om ervoor te zorgen dat ambtenaren met leidinggevenden delen wat ze op hun lever hebben. Terwijl dat wel essentieel is om problemen van burgers tijdig te signaleren. ‘Mensen komen nu eenmaal zenuwachtig mijn kamer in, puur vanwege mijn functie. We doen vanuit de top veel om de drempel te verlagen. Met werkbezoeken, nieuwsbrieven en vlogs. Toch komen er dossiers op mijn bureau waarvan ik denk: had dat nou eerder omhooggegooid, dan was het zover niet gekomen. Negen van de tien keer dacht iemand dan te lang dat hij het zelf wel kon oplossen.’

Soms wordt geëvalueerd wat er misgaat. ‘Maar’, zegt Norville, ‘de tijd is ons niet altijd gegund. Vaak gaan de dingen zo snel. Dan moet je gewoon een spoeddebat voorbereiden.’ Die druk was door corona de afgelopen jaren des te groter. ‘Toch hebben we ook in die tijd wel gereflecteerd. Sommige collega’s sliepen slecht van de kritiek en zelfs agressie en dreiging die we over ons heen kregen. Daar hebben we het over gehad. De coronacrisis haalde het beste in mensen naar boven, zoals onderlinge steun, maar ook het slechtste. Ik kreeg ook mensen op me af die zeiden: je moet nu deze mondkapjes kopen, want anders…’

Want anders?

‘Dan zouden ze op Twitter zetten dat het ministerie niet thuis gaf.’

Dit is ook de druk die het ministerie van Sywert van Lienden ervoer. Waarom zou je je zo veel aantrekken van getwitter?

‘Je krijgt er Kamervragen over of zelfs een debat. Dat hoort er natuurlijk bij. Het systeem waarin we zitten is goed: de Kamer controleert. Maar het vreet allemaal tijd. Daarin schuilt de dreiging: als iemand zich in het openbaar over ons beklaagt, ook al is dat niet terecht, gaat het ons toch veel tijd kosten om dat uit te leggen. Tijd die je niet hebt in zo’n crisis.’

Dat tijdgebrek ervaart Norville nog altijd bij de moeizame operatie om stukken over corona openbaar te maken. Het ministerie kreeg honderden verzoeken daartoe op basis van de Wet open overheid, voorheen de Wob, en heeft pas aan een fractie ervan voldaan. ‘Ik heb honderd mensen werken aan het uitpluizen van 8 miljoen coronadocumenten. Als je ziet hoeveel energie het terughalen van mails en whatappberichten kost…

‘Dit was een crisis van twee jaar, waarbij in de eerste periode ook nog iedereen op afstand werkte en er extreem veel per app en mail werd gecommuniceerd. Daarbij komt dat we óók stukken moeten opslaan voor de Archiefwet en dat gaat weer net anders, dus eigenlijk moet alles twee keer. En dat voor een belangrijk deel handmatig, niet geautomatiseerd. Een topambtenaar is rustig acht, tien uur per week bezig met overleg over openbaarheid. Die tijd kan ik dus niet stoppen in het verbeteren van zorg op Sint Eustatius, Bonaire en Saba.’

Informatie van de overheid is, met een paar uitzonderingsgronden, openbaar. Elke burger kan erom vragen. Vaak zijn het journalisten die dat doen. Je zegt dan bijvoorbeeld: ik wil alle correspondentie en alle ambtelijke stukken over onderwerp X en de overheid is wettelijk verplicht om die binnen bepaalde termijnen aan te leveren. Alleen zo kan die overheid goed worden gecontroleerd.

Vanzelfsprekend is er veel belangstelling voor de aanpak van de coronacrisis. Zo veel, zegt het ministerie van VWS, dat het daaraan niet op de gebruikelijke wijze kan voldoen. Het koos een eigen, omstreden aanpak: het ministerie brengt per periode in bulk documenten naar buiten. Journalisten moeten dan kijken of daar iets tussen zit waar ze om hadden gevraagd en krijgen geen overzicht over hun onderwerp door de tijd heen.

De rechter gedoogt deze aanpak vanwege de bijzondere omstandigheden, maar een vrijbrief om alle termijnen te overschrijden is dat ook niet en dus halen journalisten – ook van de Volkskrant – juridisch hun gelijk. Het ministerie betaalt al een poos dwangsommen van in totaal tienduizenden euro’s aan verschillende media omdat het in gebreke blijft.

Openbaarheid kost veel tijd, zegt u. Vindt u dan niet dat u die tijd erin moet steken?

‘Niet op deze manier. Ik vraag me werkelijk af wat Nederlanders er beter van worden als we zo veel appjes moeten openbaren.’

Er zijn vergaande beslissingen genomen en burgers hebben het recht te weten hoe u daartoe bent gekomen.

‘Daarover verschillen we niet van mening. Maar wat dragen al die whatsappberichten eraan bij? Als ik me zou kunnen beperken tot beleidsdocumenten en e-mail, dan zou ik vrij snel klaar zijn. Maar die appjes zijn vreselijk. Bij elke whatsappgroep moeten we alle deelnemers, vaak mensen buiten het ministerie, vragen of ze bezwaar hebben tegen openbaarmaking.’

Eerst wisten we niet dat Hugo de Jonge zich had bemoeid met de Sywert-deal. Pas toen appjes van hem naar buiten werden gebracht, kwamen we erachter dat hij dat toch had gedaan.

‘Hij heeft niet de deal gesloten. Dat kunnen we ook zien in het rapport van Deloitte dat daarover is opgesteld. Hij heeft iemand naar binnen gebracht: joh, ga eens praten. Dat doe ik ook weleens.’

Hij had publiekelijk gezegd dat hij er niet bij betrokken was geweest.

‘Dat is aan hem.’

Bent u het ermee eens dat het openbaren van stukken ook zo lang duurt omdat Nederland de hele informatiehuishouding niet op orde heeft?

‘Dat is waar, maar ik heb niet zo veel aan die analyse.’

Andere landen hebben betere systemen.

‘Neem Denemarken, dat goed bekendstaat. Dat vindt appjes niet relevant, omdat er via WhatsApp geen besluiten worden genomen. Beleidsdocumenten en mails kan de Deense overheid binnen zes dagen openbaar maken, ja. Maar wanneer jij als journalist een verzoek indient dat ambtenaren daar meer dan zes werkdagen kost, dan moet jij als journalist wel je verzoek specificeren.’

Veel journalisten in Nederland willen ook wel preciezer zeggen wat ze nodig hebben.

‘Daar zouden we meer gelegenheid voor kunnen geven dan we nu doen. Maar als je zo veel achterstanden moet wegwerken, dan heb je daarvoor weinig ruimte.’

En VWS had al een achterstand vóór corona.

‘Ook dat.’

Volgens de rechter heeft VWS pas laat meer capaciteit vrijgemaakt voor openbaarheid. Inmiddels is die er, maar boven op het werk dat er ligt komen nieuwe verzoeken. Wordt dit ooit opgelost?

‘We proberen slimmere digitale tools te bouwen. Er moet iets gebeuren. Ik zei laatst tegen een journalist: je hebt gelijk, je hebt recht op die stukken. Maar wat als het mij uitvoeringstechnisch niet lukt? Dan kun je als journalist naar de rechter gaan, maar als ik met jouw onderwerp aan de slag moet, moet de rest wachten en dan krijg ik daar weer een rechtszaak.

‘Ik zou graag in gesprek gaan met journalisten om te kijken of we overeenstemming kunnen bereiken over het deelonderwerp waarover we nu als eerste alles openbaar moeten maken. Maar als er één niet wil meedoen en naar de rechter gaat, moet ik toch weer capaciteit vrijmaken voor die zaak.’

U wilt de ambtenarij minder Haags maken. In hoeverre bent u zelf al verhaagst?

‘Als ik niet oppas, flitst het leven aan me voorbij. Net als alle topambtenaren word ik in een auto met chauffeur een beveiligde parkeergarage in gereden en dan staat mijn cappuccino klaar. Dat is niet het leven van gemiddelde Nederlanders. Dat moet je blijven beseffen en dat lukt denk ik onder meer door mensen aan te nemen die hebben ervaren dat het leven niet in een rechte lijn omhooggaat.

‘Ik snap inmiddels wel hoe het werkt in Den Haag, maar ik kan me er nog over verbazen, bijvoorbeeld over het aantal mensen en afdelingen waarmee je iets moet afstemmen. Ik loop nog weleens bij een collega binnen om te zeggen: wat belachelijk dat dit zo gaat. Dat is denk ik van belang. Zodra je het allemaal voor lief neemt, kun je het ook niet meer veranderen.’