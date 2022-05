Top Gun: Maverick is de nieuwe legercommercial

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

Het is een aandoenlijk puntje in het vele pagina’s lange contract tussen het United States Department of Defence en Paramount Pictures, waarvan onlangs een kopie uitlekte. Het Amerikaanse leger wenst, zodra de film Top Gun: Maverick is opgeleverd, naast de ‘special thanks’-vermelding op de aftiteling (‘met boven en onder een witregel’) óók nog vijf filmposters en tien dvd-kopieën te ontvangen. Voor intern gebruik, uiteraard.

Je kunt je de contractbespreking voorstellen, op het Pentagon. Misschien toch om tien Top Gun-posters vragen? Nog een paar extra voor in de kantine? Nee kolonel, we laten het bij vijf. Niet overvragen nu.

Vrijages tussen het Amerikaanse leger en Hollywood vinden vaker plaats, daar sommige films nu eenmaal niet realiseerbaar zijn zonder inzet van legermaterieel. En Top Gun betrof de heilige graal voor het militaire apparaat. Behalve een actiefilm over de tweestrijd tussen jachtvliegers Maverick en Iceman, waarin meestercriticus Pauline Kael een sterk homo-erotische connotatie signaleerde, is de film van Tony Scott ook de meest succesvolle militaire reclamespot ooit. Na de release in 1986 schoten de aanmeldingen voor de luchtmacht met vijfhonderd procent omhoog. Er werden rekruteringshokjes opgesteld in bioscopen, opdat er na het verlaten van de zaal meteen kon worden getekend.

En nu rekent het leger op het vervolg Top Gun: Maverick, dat volgende week haar Europese première beleeft op het Cannes filmfestival en al furore maakte bij de Amerikaanse doop. De nieuwe film is helemaal van deze tijd, ook gezien de mondiale (her)bewapening. De nood is hoog: het Amerikaanse leger kampt met een enorm tekort aan werknemers. Ook torst de gemiddelde Amerikaan meer kilo’s mee dan zijn of haar evenknie in de jaren tachtig; de poel van fysiek gekwalificeerde kandidaten wordt almaar kleiner, waarschuwde een generaal-majoor van de luchtmacht onlangs.

Die vereiste standaard behoort ook goed naar voren komen in Top Gun 2, zo blijkt uit het contract. Paramount diende ervoor te zorgen dat acteurs, figuranten en stuntmensen voldoen aan de militaire eisen betreft ‘lengte, gewicht, lichamelijke verzorging en uiterlijk’. Vanzelfsprekende diende de thematiek van het scenario vooraf te worden beoordeeld, door een ‘hoge officier’, die ook ‘sleutelgespreksonderwerpen over de luchtvaart’ mocht opperen om ‘door het script te weven’.

Voor wat hoort wat. En de lijst van geleverde diensten en spullen is imposant: een vliegdekschep, een dozijn F/A-18 Super Hornets, en toch ook nog één zo’n antieke F-14 Tomcat. Acteurs mochten achterin de straaljagers plaatsnemen, zodat het lijkt alsof ze zelf vliegen. Ook verzorgde de luchtmacht een speciale schietstoeltraining voor de cast.

De belangrijkste scenario-ingreep van defensie bij het origineel betrof de rol van Kelly McGillis. Instructeur Charlotte, die een romance beleeft met Tom Cruise’ Maverick, móést worden omgevormd tot een burgerfunctie. Relaties op de legerwerkvloer dienden niet te worden aangemoedigd.

Anders dan Cruise en Iceman Val Kilmer (62) mocht McGillis (64) niet in het vervolg van Top Gun: Maverick. ‘We wilden ook wat nieuwe personages’, verklaarde regisseur Joseph Kosinski.

‘Ik ben oud en ik ben dik’, zei de actrice (64) er zelf over. ‘Ik zie eruit als mijn leeftijd. En dat is níét de bedoeling in dit spektakel.’