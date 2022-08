Ton F. van Dijk, de schrik van Hilversum en van politiek Den Haag

In de Volkskrant stond maandag een aandoenlijk interview met Ton F. van Dijk, de journalist die vele tegenslagen overleefde, maar niettemin zijn werk bleef doen als de schrik van Hilversum en van politiek Den Haag. Al jaren heb ik een grote sympathie voor hem en dat is niet alleen vanwege zijn journalistieke kwaliteiten, maar ook omdat hij een bijzonder zachtaardig mens is. Met een keiharde kern van integriteit.

Tussen 1997 en 2000 heb ik hem meegemaakt als hoofdredacteur van de Amsterdamse televisiezender AT5. Dat was destijds beslist geen sinecure. Anders dan bij de omroepen klotste het geld niet tegen de plinten en bovendien had je te maken met een gemeenteraad, die als subsidiegever weleens wat anders wilde terugzien en horen dan alleen maar kritische beelden en geluiden.

In die tijd maakte ik een dagelijks televisieprogrammaatje over de stad van ongeveer drie à vier minuten, ook een idee van Ton van Dijk. De keurige Haagse patriciër Schelto Patijn was toen burgemeester van Amsterdam en ik herinner mij nog dat op een dag het bericht binnenkwam dat Patijn zijn attachékoffertje was verloren. Wij maakten daarop een item over hoe dat koffertje was gevonden en op de redactie van AT5 was binnengebracht.

Voor de camera openden wij het koffertje. Behalve allerlei geheime rapporten bleek er ook een dildo in te zitten, alsmede andere sekspeeltjes, waaronder een stel handboeien. Aangezien we er niet helemaal zeker van waren dat het satirische karakter voor de kijker duidelijk zou zijn, lieten we het item eerst aan Ton F. zien. Die keek ernaar en zei slechts: ‘Doen!’ Sindsdien zeg ik dat ook altijd tegen mezelf als ik op het punt sta iets op te schrijven dat niet door iedereen geapprecieerd zal worden.

In Hilversum was Ton F. een gelauwerde journalist die vele primeurs binnensleepte en daarvoor ook vele prijzen mocht ontvangen. Maar de laatste jaren bekeek hij Hilversum als een waarnemer met een zeer kritisch oog, vaak vanuit een ziekbed, want gezondheid is niet altijd weggelegd voor degenen die zoiets het meest verdienen.

In 2019 bijvoorbeeld onthulde Ton F. dat omroepdirecteur Frans Klein verwikkeld was geraakt in allerlei mistige zaakjes. Naar eigen zeggen wilde hij zijn broer Pieter Jelles Klein helpen, die financieel in zwaar weer was geraakt. Samen hadden de broers een brievenbusfirma opgericht om de Thaise restaurants die zij aan het uitbaten waren op passende wijze van de juiste omzetcijfers te voorzien. En nog een paar van dat soort dingen, waarbij het kantoor Quadflieg Juristen enige hulpdiensten had verleend. Op aanraden van Ton F. ging ik eens eten bij zo’n Thais restaurant van de gebroeders Klein. Direct bij mijn binnenkomst van Taicoon, want zo heette het, zag ik al hoe de vlag erbij hing: ‘Sorry we accept only cash. No pin.’

Niet lang daarna werd de uitkomst gepresenteerd van een integriteitsonderzoek over het gedrag van Frans Klein. Als de slager die zijn eigen waren gaat keuren, had de omroep zijn eigen onderzoek ingesteld en daaruit bleek dat Frans Klein helemaal niets verkeerds had gedaan. Shula Rijxman, de toenmalige bestuursvoorzitter van de omroep, kwam het vol trots vertellen. Nu blijkt dat ook op het integriteitblazoen van mevrouw Rijxman een paar lelijke vlekjes zitten, en raad eens wie dat nou weer onthulde? Inderdaad: Ton F. van Dijk. Als er iets tragisch is aan Ton F., dan is het wel dat er in Nederland zo weinig gebeurt met zijn onthullingen.

Soms zit Ton F. zelfs mij in de weg. Dat is als ik met zijn ogen kijk naar de Nederlandse televisie. Dan begin ik mij als vanzelf te ergeren aan de kritiekloze houding die menig programma weet uit te stralen. Het is me vooral een hoop feelgood dat daar wordt opgeroepen. Heel Holland bakt dagelijks vooral een hele hoop stroop.

Zo zat ik maandag naar Op1 te kijken, waar de onvermijdelijk priester Antoine Bodar weer zijn gebruikelijke gemeenplaatsen mocht debiteren. De paus was net naar Canada gereisd om vergiffenis te vragen voor de katholieke kostscholen die indianenkinderen bij honderden in massagraven hadden gekieperd, maar gelukkig wist Antoine er in de studio toch nog een gezellige boel van te maken. Als er boete moet worden gedaan, herhaalde Antoine nog maar eens met een knipoog – dat zei hij letterlijk – dan wilde hij daarvoor best een dagje in het gevang zakkies plakken. Het rijke roomse leven, daar kun je nog eens mee lachen. Bodar werd door de presentatoren in een vrolijke sfeer hartelijk bedankt voor zijn komst, maar ondertussen had niemand deze fluim – ‘Doen!’ – ook maar één kritische vraag weten te stellen over de organisatie die hij vertegenwoordigt.

Er zijn te weinig Ton F. van Dijks op deze aarde.