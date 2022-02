Tom Egbers maakt mooi de onderstroom zichtbaar die de gemoederen in Schotland omwoelt

Twee Schotse, ooit heethoofdige voetbalsupporters toonden Tom Egbers hoe een gemeenschappelijke vijand tegenstanders kan verenigen. De gedeelde vijand heet Boris Johnson; de twee tegenstanders zijn aanhangers van aartsrivalen Celtic en Rangers Glasgow. De eerste club traditioneel geworteld in de Keltische highlander-cultuur, de tweede Angelsaksisch angehaucht en gecharmeerd van Londen. Vroeger sloegen de respectieve katholieke en protestantse supporters elkaar het liefst de hersens in, nu strijden ze arm in arm tegen alles wat het centrale gezag in Londen kapotmaakt, en vóór Schotse onafhankelijkheid. Aan de keukentafel legden de twee het broederlijk uit.

Tom Egbers bij een golfclub in Schotland. Beeld NTR

In zijn documentaireserie Toms Schotland maakte Tom Egbers, Studio Sport-presentator en erkend liefhebber van het Verenigd Koninkrijk, zondag mooi de onderstroom zichtbaar die de gemoederen in Schotland omwoelt. Waar premier Johnson zijn land feestend in Downing Street 10 naar de Brexit en door de pandemie leidde, laveren de Schotten nu al tussen het puin dat door die twee rampen is neergestort. De toeristenindustrie ondervindt grote schade door de lockdowns en als nevenschade van de Brexit is veel onvervangbaar – Europees – personeel vertrokken. Komen straks de toeristen weer, zijn er geen bediening en koks in restaurants, geen schoonmakers voor hotels.

Meer dan 60 procent van de Schotten, die zich sinds mensenheugenis tekort gedaan voelen door Londen, steunt inmiddels het streven naar onafhankelijkheid. Dat zouden filosofen, opiniemakers en politicologen kunnen duiden, maar Egbers spitste zondag zijn zoektocht naar de onafhankelijke Schotse ziel toe op de liefde voor sport van gewone mensen. Een liefde waarin heel het leven samenkomt. Egbers speurde gelukkig niet nadrukkelijk naar anti-Engelse sentimenten, maar dringt dieper in de Schotse cultuur door. Wie het karakter daarvan begrijpt, doorgrondt ook beter de afkeer van Londen.

Behalve bij de bevriende Celtic- en Rangers-fans toog Egbers naar de golfbaan van St. Andrews, de plek waar de sport zes eeuwen geleden ontsproot. Tegenwoordig is het een toeristentrekker waar de rich and famous – hee, daar kuiert Ruud Gullit over de green – tweehonderd pond betalen voor een spelletje. Daarna bezocht hij een zieltogende baan waar nog maar negen van de achttien holes bespeelbaar waren. Vrijwilliger-dames sloegen er met Egbers een balletje. De grondeigenaar, typisch upperclass, met het hart op de juiste plek, hield de boel met hen op orde uit gemeenschapszin en ‘om de jongeren aan het golfen te krijgen’. Typisch Schots misschien, die klassen overstijgende solidariteit, maar, met vastelandsogen bekeken, toch ook heel Brits.

Ontroerend was de scène waarin het ging over het onofficiële volkslied Flower of Scotland, dat zo’n belangrijke rol had gespeeld bij de legendarische overwinning van het Schotse rugbyteam op de Engelsen in 1990. Een van de spelers vertelde Egbers met tranen in de ogen hoe het team in de voorbereiding op de match het lijflied zingend een onoverwinnelijke broederschap had gesmeed. ‘Niemand hield het droog.’

Londen krijgt nog een hele kluif aan die Schotse ziel.