Ik was te laat om mijn dochters van school te halen en fietste met gezwinde spoed naar ze toe. Op de brug net voor de school wandelde een oudere vrouw met twee kleine hondjes. Het waren van die kleine, pluizige, snoezige hondjes. Maltezers misschien, of westies of dwergschnauzers of leeuwhondjes en nu zit ik hier toch weer allemaal hondenrassen op te noemen terwijl het er helemaal niet toe doet.

Voor me fietste een man en blijkbaar maakte zijn fiets een bepaald geluid, want een van de hondjes begon te blaffen. De vrouw probeerde het hondje te corrigeren, maar omdat de man tegen het hondje begon te schreeuwen, ging het beestje nog harder blaffen. De man stapte van zijn fiets en gebruikte die als een soort schild tussen hem en het hondje. Ah, dacht ik, hij is gewoon bang. Toen zette hij zijn fiets weer op de grond en probeerde hij op het hondje in te rijden. Deze situatie schreeuwde om deëscalatie en toevallig werd dit tafereel gadegeslagen door niemand minder dan Deëscalatieman (bij vrienden en familie beter bekend als Escalatieman). ‘Ja, maar mijn dochters’, dacht ik. ‘Ja, maar je burgerplicht’, fluisterde Deëscalatieman.

En dus stapte ik af en zette mijn fiets naast die van de boze man, die inmiddels in een verhitte discussie met de vrouw beland was. ‘Ze reageren op geluid, en op agressie’, zei de vrouw. ‘O, nu is het mijn schuld’, brieste de man, terwijl hij de vrouw naderde, ‘hij valt mij toch aan! Je moet die honden aanlijnen!’ Ik legde mijn hand op zijn arm en zei met vriendelijke stem dat hij even rustig aan moest doen. Hij negeerde me en bleef tekeergaan tegen de vrouw. Toen stapte hij weer op zijn fiets en reed verder. Maar de vrouw kon het niet laten: ze riep dat het toch echt zijn schuld was en na een paar meter stapte de man weer van zijn fiets en liep dreigend op de vrouw af.

Mijn dochters had ik inmiddels maar opgegeven. Ik zette mijn fiets neer en ging tussen de man en de vrouw in staan. Ik pakte hem bij zijn schouder en verzocht hem, ditmaal iets nadrukkelijker, het te laten gaan. Nog steeds erkende hij mijn bestaan niet en nu weet ik dus hoe Transnistrië zich voelt. ‘En loopt u nou maar even door’, zei ik tegen de vrouw. Dat deed ze. ‘Rustig nou, joh’, zei ik tegen de man. Zonder me een blik waardig te gunnen stapte hij weer op zijn fiets. ‘Niets rustig!’, riep hij (yes, erkenning!). ‘Kutwijf’, beet hij de vrouw nog even toe in het voorbijgaan. Daarna verdween hij in de verte. En zo kwam er een onbevredigend, maar wel geweldloos einde aan weer een spannend avontuur van Deëscalatieman.