Toen overviel me de vrees dat hij over mij zou zeggen: ‘Hij is het Albanië onder de schrijvers’

Op een hotelkamer in de Amsterdamse binnenstad lag ik met Thé Tjong-Khing in bed. Khing, die ik als kind leerde kennen als illustrator van Annie M.G. Schmidt, loopt tegen de 90 maar heeft de vitaliteit van een 20-jarige. Wel zei hij voor we op bed klommen: ‘Mijn schoenen doe ik niet uit, dan duurt het zo lang voor ik ze weer aan heb.’

Mijn week stond in het teken van het kinderboek. Enkele dagen voor Khing de hartstocht in mij wakker kuste, dineerde ik in Bergen met de vertaler van Astrid Lindgren, Rita Verschuur. Ze schrijft ook, Rita, en terwijl het voorgerecht werd geserveerd zei ze: ‘Je moeder was 87 toen ze stierf, ik ben nu ook 87.’

Uit alles echter bleek dat ze niet voornemens was te sterven.

Rita en ik bespraken die avond uitvoerig onze liefde voor Karlsson, Lindgrens beste personage. Karlsson is een klein, dik mannetje dat kan vliegen en dat over zichzelf zegt dat hij de beste Karlsson van de wereld is, ‘en net dik genoeg’.

Khing was onlangs in Albanië geweest en het land was hem een klein beetje tegengevallen. Terwijl ik naast hem in bed lag overviel mij de vrees dat hij over mij zou zeggen: ‘Hij is het Albanië onder de schrijvers.’

Aan het eind van de ochtend waren wij klaar in bed. De vrees had mij weer verlaten. Terwijl ik het hotel uitliep, vroeg ik me wel af of ik de mensen genoeg excuses aanbood. Wat ben je nog als je gedrag geen aanleiding geeft voor openbare spijtbetuigingen? Daarna kunnen discussies gevoerd worden of de excuses gemeend zijn. Ik meen alles. Het kleinste kusje, het onopvallendste knipoogje, gemeend, gemeend en nog eens gemeend.

Rita had ook nog gezegd: ‘Er zijn mensen die niet van Karlsson houden.’

‘Die mensen zijn verloren’, antwoordde ik.