Toen moest ik, vroeger dan me lief was, aan mijn dochter uitleggen wat het verschil is tussen Hans Kazan en Hans Klok

Hans Klok was bij Het Klokhuis en nu gaat het hier dus alleen nog maar over Hans Klok.

Het was ook een geweldige aflevering, met spectaculaire trucs, vuurwerk en windmachines. Hoogtepunt was de act aan het slot van de aflevering, waarbij presentator Janouk Kelderman tijdens een liveshow van plaats wisselde met een vastgeketende Hans Klok. Sindsdien is het bij mijn oudste dochter Hans Klok voor en Hans Klok na. Tijdens een lange autorit stond mijn vrouw haar telefoon even af. ‘Siri, mag ik foto’s van Hans Klok zien?’, klonk het vanaf de achterbank. Kort daarna vroeg ze me of Hans Klok de vader van Steven is.

‘Welke Steven?’

Ze bedoelde Steven Kazan, die weleens voorbijkomt in andere kinderprogramma’s. Dus toen moest ik, vroeger in haar leven dan me lief was, aan mijn dochter uitleggen wat het verschil is tussen Hans Kazan en Hans Klok, waarbij ik heel weinig wist te vertellen over Hans Kazan en heel veel over Hans Klok. Dat komt omdat ik al zo lang ik mij kan heugen een hardnekkige, maar hanteerbare obsessie heb voor Hans Klok. Ik weet niet waar of wanneer het begon, maar zijn aantrekkingskracht zit voor een groot deel in de cultuurbotsing tussen Purmerend en Las Vegas; het onweerstaanbare contrast tussen enerzijds de noeste eenvoud van de naam Hans Klok en anderzijds het weelderige spektakel waar hij voor staat.

Ik doe het al een tijdje niet meer, maar als ik op internet ergens een formulier moest invullen waarbij ik niet mijn eigen naam wilde gebruiken, gebruikte ik die van Hans Klok. Of, als ik een keer wat anders wilde, Klans Hok. Een vriend van me zag Hans Klok jaren geleden eens in een discotheek en tikte hem op zijn schouder, waarop Hans Klok zich omdraaide. ‘Zeg Hans’, zei mijn vriend tegen Hans Klok, ‘ik ben mijn portemonnee kwijt. Je bent toch niet weer bezig, hè?’ Zonder een woord te zeggen draaide Hans Klok zich gewoon weer om, waarmee hij zich voor mij onsterfelijk maakte. Die status werd nog maar weer eens bevestigd toen Hans Klok zich vorig jaar een heerlijke Zomergast toonde.

Ik heb geen Hans Klok-tatoeage, maar wat niet is kan nog komen. Wellicht kan ik er ooit een samen met mijn dochter laten zetten. Nadat ze op pakjesavond haar cadeaus had uitgepakt en we klaar waren met eten, zaten we aan tafel te praten. Ik vroeg haar of ze het leuk zou vinden een keer mee te gaan naar het stadion om voetbal te kijken. Daar reageerde ze niet bepaald enthousiast op. Ze had blijkbaar andere dingen aan haar hoofd. Even later kwam het konijn uit de hoed. Met gelijke delen blijdschap en verwondering in haar stem zei ze: ‘Ik heb de hele dag aan Hans Klok gedacht!’ Weet ze ook weer hoe dat is.