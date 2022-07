Toen mijn tante overleed, kon ik haar heerlijke pindakoek, boterbiesjes, kaaskoekjes en fiadu nooit meer proeven

Ik zit te huilen in mijn appartement in Paramaribo-Noord. Morgen voeren we het toneelstuk op dat ik samen met een Surinaamse theatermaakster heb ontwikkeld. De ontwikkeling heeft heel wat bij me losgebroken: over hoe Surinaams ik nou eigenlijk echt ben, of ik wel Surinaams mag zijn, waar mijn blinde vlekken zitten, waar ik Europees denk, waar ik Surinaams denk, en hoe dat wat ik wil zijn – Surinaams – hier op deze grond kriskras uit elkaar wordt getrokken door wat ik ben: een door een Noordwest-Europees gedachtengoed geconditioneerde vrouw.

Ik trek een tupperwarebak maizenakoekjes naar me toe: vanochtend, samen met mijn Surinaamse theatercollega, opgehaald bij een vrouw die authentieke Surinaamse koekjes in haar keuken bakt.

Ik open het deksel en bijt in een koekje. Crunch. De smaak van de maizena, de Surinaamse boter, die Surinaamse liefde, stroomt door me heen, via mijn tong naar mijn gehemelte naar mijn keel naar mijn hart. Ik ben terug in de jaren negentig, als klein meisje net afgescheept naar Paramaribo. Ik at elke middag na school bij mijn tante op de Zwartehovenbrugstraat en vaak had ze zelf maizenakoekjes gebakken. Maizenakoekjes kende ik niet uit Amsterdam. Ze zijn kruimelig, plakken aan je gehemelte. Mijn tante keek altijd toe, met pretoogjes, hoe ik niet kon stoppen met het eten van haar koekjes. Toen ze overleed wist ik dat een stukje Suriname ook in mij zou afsterven: omdat ik haar heerlijke pindakoek, boterbiesjes, kaaskoekjes en fiadu nooit meer zou kunnen proeven. Ik at daarna weleens koekjes van de winkel, maar niets smaakte zoals haar zelfgebakken brokken liefde: die zorg, die zorgvuldigheid proef je niet in een grootschalig geproduceerd koekje.

Maar dit koekje nu in mijn mond smaakt precies zoals de koekjes van mijn tante. Ik word terug de tijd in geslingerd, en ook al zit ik hier nu, een 35-jarige vrouw in de war over haar identiteit, het is alsof mijn tante me omarmt en me zegt: ‘Het komt goed. Je mag Surinaams zijn. Je bent Surinaams. Of de rest van de wereld het nou in je kan waarnemen of niet. Neem nog een hap, meisje.’ Ik neem nog een hap, en ik zit met mijn tante in haar garage en luister naar de greatest hits van Andrea Bocelli, die ik in een bak bij de Blokker voor 3 euro 75 voor haar had opgepikt, terwijl we maizenakoekjes in Nescafé-oploskoffie dopen.

Ik hoef niet mijn best te doen om Surinaams te zijn.

Ik ben het, op het moment dat ik dit maizenakoekje op mijn tong voel smelten.