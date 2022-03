Toen je vorige roman uitkwam, zei mijn moeder, ging papa dood, en bij deze nieuwe is er oorlog in Oekraïne

Er zullen gewoon gedachten blijven komen, zei de yogadocente tijdens de eerste les. Dat is erg normaal en zal ook altijd zo blijven. Ze bedoelde dat ik die gedachten moest laten waaien, zoals het heet, en ze niet, zoals ik gewend ben, moest isoleren en vastgrijpen, om ze vervolgens te blijven herhalen, herformuleren en slijpen tot het moordwapens zijn.

We legden de handen voor onze voeten op de vloer en ademden door een rechte rug van het stuitje naar de kruin. Ik dacht aan de oorlog. Ik voelde dezelfde beklemming als in het begin van de coronapandemie, die eerste, angstige weken, waarin je je soms afvroeg hoeveel mensen er zouden overblijven, en of er straks nog wel oudere mensen zouden bestaan. Elk halfuur ff checken hoe het met de ondergang staat.

Ik dacht aan mijn moeder. Toen je vorige roman uitkwam, zei ze aan de telefoon, ging papa dood, en nu bij deze nieuwe is er oorlog in Oekraïne. Ze had gelijk – de vorige keer verdween mijn vader van de aardbodem, nu weer een land. Ik had ook nooit geluk.

Ik stond op één been, een voet in de hand, een arm omhoog; ik moest rustig blijven ademhalen, zonder te wankelen of om te vallen; het draaide hier om evenwicht. Ik dacht aan de helden die de wapens opnemen, die bereid zijn te sterven voor hun land, en aan mezelf, die op een yogamatje al zijn balans verliest. En aan een buurvrouw die zei: Al die mensen die hun leven geven voor hun land. Ik zou misschien best ergens voor willen sterven, maar niet voor – ze trok een vies gezicht – Nederland.

Voor Europa dan, misschien? zei ik. Het was hovaardig te denken dat je je een voorstelling kunt maken van wat je zou doen, maar aan de veilige keukentafel riep Europa wel wat meer verdedigingszin bij me op dan ons eigen, gave land.

De les was bijna voorbij, we eindigden languit op de vloer, ruggelings, de docente legde een wollen dekentje over me heen. Een vriend schreef me in een mail dat er in oorlogstijd wel veel meer boeken worden gelezen dan anders. Het was een opbeurend bedoelde opmerking, maar klonk er ook een vraagteken doorheen?

Eerst vaag, toen scherp zag ik een beeld voor me uit de film, die van Mulisch’ roman De aanslag is gemaakt – het gezin rond de tafel in een verduisterde woonkamer, vlak voordat het schot klonk dat een einde zou maken aan het leven van een NSB’er. Het was laat in de oorlog, de mensen zaten binnen, na spertijd hadden ze alleen nog elkaar, elke dag, iedere avond, jaar in, jaar uit – dan ging je vanzelf wel bordspelletjes doen of pakte je, liever nog, een boek om je in op te sluiten.

Misschien kwam het met mij uiteindelijk toch nog wel goed, dacht ik op mijn matje, als de oorlog maar lang genoeg zou duren.