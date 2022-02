Toen ik al die kinderen op VanMoofs zag, betreurde ik het verscheiden van de teringfiets

Ik heb laatst uitgezocht of ik een aandeel kon kopen in VanMoof-fietsen, maar toen bleek dat je alleen een aandeel had kunnen krijgen bij een crowdfunding die ze onder hun eigen klanten hadden gehouden.

Flauw. Ik wil geen elektrische fiets. Ik wil slapend rijk worden door een aandeel.

Maar goed, met mijn financieel visionaire blik had ik dus opgemerkt dat er niet meer alleen bejaarde trendsetters op elektrische fietsen reden, alras gevolgd door mensen van mijn eigen leeftijd: sinds een paar maanden racen er door mijn stad ook allemaal tienertjes op extreem dure, hardgaande VanMoofs. Ik wil niet klinken als een boomer, maar ik ben er een, dus ik ga ervoor: hoe gaan deze kinderen ooit spieren ontwikkelen? Ze zitten de hele dag voorovergebogen over een telefoon en rijden op zelfrijdende fietsen.

Ik betreurde ineens het verscheiden van de teringfiets. Die zag je al tijden amper nog in het straatbeeld, maar nu zelfs de reguliere analoge fiets verdwijnt, is de teringfiets helemaal iets uit het verleden.

Ik had totdat ik kinderen kreeg altijd een teringfiets. Een teringfiets, alias een oud barrel, maar dat klinkt te rustiek en romantisch voor wat het was, was een vierdehands, lelijke, rammelende fiets, en zo’n fiets had elke stadsbewoner, zodat hij niet gejat werd.

Je kon in een stad niets aanrichten met een gloednieuwe Gazelle – in de 20ste eeuw het toppunt van cutting edge en deftig – want die werd meteen gestolen door een junk die met de opbrengsten een pak gele vla kocht.

Iedereen had een teringfiets, ook notabelen en zakenlieden, het maakte niet uit. In de stad moest je je verplaatsen op een verroest stukje staal met poreuze banden. Niemand had ooit fietsverlichting, of een bel.

Toen kwamen er twee ontwikkelingen: de junks verdwenen en de mensen werden rijk. Nu zitten we dus met kinderen die op fietsen van 2.248 euro rijden terwijl ze TikToks kijken. (Ik fietste er laatst achter eentje, hij zwabberde heel erg, maar hij hoorde me niet bellen omdat hij AirPods in had.)

Toen ik twaalf jaar geleden kinderen kreeg, ging ik eindelijk overstag en deed ik mijn teringfiets weg. Ik heb nog een tijdje stug geprobeerd om erop door te fietsen met twee kinderzitjes, maar ik merkte al gauw dat dat levensbedreigend was. Sinds twaalf jaar heb ik dus een chique fiets: niet elektrisch, maar wel helemaal nieuw aangeschaft, wat ik nog nooit eerder had gedaan. Met een bel en alles.

Mijn zoon zei deze week tegen me dat ik een nieuwe fiets moest. ‘Deze is echt heel oud.’

Hij snapt niet hoe krankzinnig goed mijn fiets is. Hij heeft nog nooit een teringfiets gezien. Vroeger was alles veel slechter, en dat was beter.