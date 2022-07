Toen de fonkelnieuwe fiets werd bezorgd, overwoog mijn moeder ’m in de fik te steken

‘Neem jij dan ook een elektrische fiets’, had opa Ben tegen mijn moeder gezegd. ‘Dan kunnen we samen op pad.’ Hij had hij er nogal vrolijk bij gekeken: dat had ze niet verwacht, hè?

Het was de zomer van 2020, Bens pensioen kwam in zicht en daarmee ook de ruimte om dingen met mijn moeder te ondernemen. Fietsen bijvoorbeeld, liefst elektrisch, want hij vond fietsen leuk, maar ook weer niet zó leuk en dat rondje in de buurt kende hij onderhand wel. Zelf had hij ook al een elektrische fiets waarmee hij elke dag naar zijn werk in Amsterdam reed, beter voor de conditie en zo was hij meteen van die ellendige trein­vertragingen af – dus als zij er nu ook één aanschafte?

Een elektrische fiets, nou daar moest moeders even over nadenken.

Een leven lang op eigen benen staan, fietsbenen, gespierd en bruin, net gewend aan leesbril maar nog elke zomer dertig baantjes trekkend in het dorpszwembad, soepel en schijnbaar moeiteloos, zonder morren of fratsen of hulpmiddelen het leven levend, júíst door die ijverige houding, en dan nu capituleren, net voor haar 70ste, zodat ze alsnog in rap tempo zou verouderen, vertrutten zelfs? En dan het argument dat ze alleen met zo’n elektrisch ding verder zouden komen dan het gebruikelijke rondje. Ja, vast. Maar de drooggemaakte polder waarin ze volwassen was geworden, het geometrisch patroon met haar kaarsrechte vlakken en knot­wilgen in perfecte symmetrie ernaast, als een zuilengalerij van bast en blad, het was een landschap dat haar telkens weer beviel, al fietste ze er duizend keer doorheen.

Het waren visioenen die haar alsnog over de streep trokken.

Tochten door nieuw landschap, over achterafweggetjes en langs kanalen, ver weg en dan einde middag weer terug, moe maar voldaan, wijn op tafel, ratatouille in de oven. Dagen van zon en einders, van comfor­tabel zwijgen en misschien een nachtje weg, een boeket floxen op de kamer met de complimenten van het hotel, al was het maar om terug te komen en tevreden te zijn, nog meer dan eerst, met eigen stoel en eigen tuin, haar krant, zijn drumstel, met alles wat ze samen hadden verworven, dit zwanenpaar met hun kalme rituelen, en voor ze het wist was ze naar de lokale fietswinkel gereden en had ze zo’n elektrisch ding aangewezen. Een maand later, in oktober, zou de bestelling er zijn, ’s avonds stelden ze tevreden vast dat het verheugen was begonnen.

Maar dat was oktober. Eind september overleed Ben, in zijn stoel, boek op schoot, en was mijn moeder voor de tweede keer weduwe. Toen de fonkelnieuwe fiets een week later met alle egards werd bezorgd, overwoog ze ’m in de fik te steken.

Ze zeggen dat een bos troostend werkt omdat de takken je omsluiten, en vlak land juist helpt als je inzichten te verwerven hebt, dingen uit te vogelen. Misschien is dat wat er gebeurde. Misschien is het gewoon mijn moeder, de onverwoestbare. Feit is dat ze de fiets, na hem eerst een poos voor straf in de schuur te hebben opgesloten, een kans gaf, en al snel bleek dat hoe meer ze fietste, hoe meer ze verwerkte. In horten en stoten, en nooit lineair, maar ze ging tenminste, vertelt ze wanneer ik dit stukje tik, bij haar thuis, zoals elke woensdag. ‘Ook met regen of harde wind, wat ik op mijn eigen fiets niet zou hebben gedaan. Terwijl je er juist uit moet met verdriet. Koffie?’

Mijn moeder fietst nog steeds, hele stukken, want die polder hier blijft schitterend. Ja, wel vaak alléén, want waar haalt een leuk mens van 70 een ander leuk mens van 70 vandaan? ‘Je maakt er geen contactadvertentie van, hoor!’, roept ze net vanuit de keuken.

Nee zeg, stel je voor.

