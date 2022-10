Tóch een prijsplafond voor energie? Het Nederlandse kabinet draaide zeker niet als enige

‘We dachten aanvankelijk dat het niet mogelijk was.’ Het Nederlandse kabinet, en premier Rutte in het bijzonder, heeft veel kritiek gekregen vanwege het late besluit om toch in te grijpen in de energierekening, door middel van een prijsplafond. Dit terwijl er op Europees niveau al sinds maart geroepen werd om het instellen van een dergelijk prijsplafond.

Het is zeker niet alleen Nederland dat gedraaid is. Ook bij de Europese Commissie en de Europese Raad hebben ze boter op het hoofd. De Commissie werd en wordt nog steeds heen en weer geslingerd tussen politieke noodzaak en technische haalbaarheid. Bij de Europese Raad lijkt men alweer vergeten hoe weinig productief de eerdere debatten over prijsplafonds zijn geweest.

Over de auteur Sandrino Smeets is verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en doet onderzoek naar de crisisonderhandelingen in de Europese Unie. Hij is in oktober gastcolumnist voor de Volkskrant, die elke maand iemand uitnodigt om vier tot vijf keer een column te publiceren op volkskrant.nl.

Informele top

Op de informele top in Praag deze week spraken de Europese leiders voor de zesde keer in een jaar over prijsplafonds. Het gaat voor alle duidelijkheid om twee verschillende typen prijsplafonds: enerzijds een maximumprijs die Europa zou willen betalen voor de aankoop van met name gas, anderzijds een maximumprijs die burgers en bedrijven zouden moeten betalen voor hun energierekening. Daaromheen speelt de vraag of de prijs voor elektriciteit kan worden losgekoppeld van de gasprijs.

Het is een debat met vele wendingen. In oktober 2021 was het de Spaanse premier Sánchez die de noodklok luidde over de sterk stijgende energieprijzen, iets wat volgens hem te wijten was aan het disfunctioneren van de energiemarkten. De Europese Commissie en velen met haar waren van mening dat het om een tijdelijk fenomeen ging, veroorzaakt door de heropleving van de economie na covid. In december 2021 concludeerden de Europese leiders dat het wellicht toch niet om een tijdelijk probleem ging, maar dat ingrijpen in de energiemarkten allesbehalve eenvoudig was. Dus werd de Commissie gevraagd om diepgravend onderzoek te doen naar de mogelijkheden.

Verwarrende conclusies

De twee Europese toppen in maart resulteerden in lange, en uitermate verwarrende, debatten en al even lange en verwarrende conclusies over of en hoe in te grijpen in de energiemarkten en prijzen. Het resultaat was dat de Commissie de schier onmogelijke opdracht meekreeg om met voorstellen te komen die de buitensporige elektriciteitsprijzen doeltreffend aanpakken, maar die tegelijkertijd geen afbreuk deden aan de interne markt, de groene transitie en de leveringszekerheid niet in gevaar brachten, en ten slotte niet tot disproportionele begrotingsuitgaven zouden leiden.

Begin mei kwam ACER – het Europees agentschap voor energieregulators – met zijn (vanuit Nederlands perspectief) langverwachte rapport, dat concludeerde dat het functioneren van de energiemarkten niet het probleem was. Ook het REPowerEU-plan van de Europese Commissie was terughoudend in de mogelijkheid en de wenselijkheid om energiemarkten te hervormen.

Op de Europese top van mei ging het debat wederom alle kanten op. En dus besloten de leiders maar om ‘kennis te nemen’ van het ACER-rapport en het dossier door te geven aan de machinekamer van de Raad.

Draghi

Bij de Europese top van juni zat niemand, behalve de Italiaanse premier Draghi, te wachten op nog een debat over prijsplafonds. Echter, op de persconferentie na afloop kondigde voorzitter Von der Leyen aan dat de Commissie toch nog eens opnieuw onderzoek ging doen naar het functioneren van de energiemarkten.

Begin september kwam de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, met de dramatische oproep ‘dat de EU nu moest handelen’. Volgens Michel hadden de Europese regeringsleiders unaniem tot drie keer toe de Commissie opgeroepen om met concrete voorstellen te komen om de prijsstijging de kop in te drukken. In werkelijkheid was de oproep van de leiders unaniem noch concreet.

Het toont de logica van de Brusselse besluitvorming. Lewis Carroll beschrijft in Alice in Wonderland een bijzonder soort race waarin iedere deelnemer bezig is met zijn eigen wedstrijd, en aan het eind prijzen moet krijgen. En dan begint de race weer opnieuw. Staatssecretaris Vijlbrief verwoordde het goed in zijn reactie op de Belgische minister die na afloop van de Energieraad van 9 september van dit jaar verkondigde dat er een deal was over een prijsplafond: ‘Dan heeft ze in een andere vergadering gezeten dan ik.’ De Belgische regering is figuurlijk gezien inderdaad bezig met een andere race. En die race is nog niet gelopen.

Het is niet alleen de Nederlandse regering die verrast wordt door hoe snel de rondes elkaar momenteel opvolgen. Het ACER-rapport lijkt, politiek gezien, alweer een eeuwigheid geleden. De Europese Raad maakt zich op voor een zevende debat over prijsplafonds. Opvallend genoeg is het nu weer de Commissie die de boot afhoudt, en in interne debatten aangaf dat de technische uitwerking van de voorstellen veel tijd in beslag gaat nemen. Dus zullen de leiders de Commissie wederom oproepen om toch vooral vaart te maken. Een nieuwe ronde, met nieuwe prijzen.