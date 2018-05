Tips voor het Frans examen: Dompel jezelf nog even onder in de taal

De eindexamens in het voortgezet onderwijs zijn begonnen. Komende twee weken doet de Volkskrant hier verslag.

Lotje van Verschuer, docent Frans op het Revius Lyceum in Doorn. Foto Eigen collectie

Naam: Lotje van Verschuer

Leeftijd: 64

School: Revius Lyceum in Doorn

Vak: Frans vwo (13.30-16.00)

‘In september stroomt er altijd een nieuwe lichting frisse en fruitige leerlingen binnen waar ik mijn plannen op los mag laten. Je draait ieder jaar een project waarbij mijn liefde voor de Franse taal en lesgeven samenkomt.

Al meer dan dertig jaar vertel ik mijn examenleerlingen: ga nou aan de slag met die woordjes. Je mag een woordenboek gebruiken, maar veel opzoeken kost zeeën van tijd. Je hebt slechts tweeënhalf uur voor vijftien teksten. Voldoende woordkennis is echt nodig om goed te begrijpen wat er in de teksten staat. Zo zijn de structuurwoorden als pourtant (toch) of puis (vervolgens) van levensbelang.

Tegenwoordig sturen ouders hun kinderen massaal naar die commerciële examentrainingen, zoals bijvoorbeeld in Leiden. Dat vind ik zo zonde van het geld. Zes jaar lang Franse les en veel oefenen is echt voldoende. Bedenk je: ik heb hier zes jaar op school gezeten en heb het niet voor niets tot de zesde klas geschopt. Het zou toch wel gek zijn als ik mijn examen niet haal.

Wees zeker van het onderwerp van de teksten. Wat is de titel van de tekst en wat voor een illustratie komt erbij? De leerlingen hebben een vocabulaireboekje: blader hier voor het slapen gaan of tijdens het ontbijt nog even in.

Dompel jezelf in de dagen voor het examen nog even onder in de Franse taal. Een boekje of een mooie film kunnen daar echt bij helpen, La Famille Bélier bijvoorbeeld. Denk aan je nachtrust en neem een paar lekkere suikerhoudende versnaperingen mee naar het examen. C’est tout.’