‘Oh ja’, zei mijn vrouw, toen ze op het punt stond de deur uit te gaan. Of ik nog even gaten in de muur wilde boren voor de gordijnroede. Ze had zelf een begin gemaakt, maar kwam niet door het steen heen. Zeven jaar hebben we het gedaan zonder gordijnen aan de achterkant van onze woning, maar de huidige energieprijzen laten ons weinig keuze. Dat we dan weer net van plan zijn komend jaar te verhuizen zal wel iets met ironie te maken hebben.

Deze man ging het klusje wel even klaren. Had ze de boor wel op de juiste stand gezet? (Ja). Zoals altijd als ik ga klussen nam ik me voor mijn geduld niet te verliezen, of in ieder geval niet met dingen te gaan gooien. Ik zette de boor in het gaatje en begon te boren. Maar hoeveel kracht ik ook zette, ik kwam niet verder. ‘Fantastische plek heb je uitgekozen’, appte ik naar mijn vrouw. ‘Valt niet te boren’. Ze appte onmiddellijk terug. ‘Geef mij maar weer de schuld.’

Met een dikkere boor kwam ik er even later wel doorheen. Nu nog de muur aan de andere kant. Mijn vrouw was inmiddels weer thuis gekomen. Ik schoof de kerstboom opzij en ging op een stoel staan. Nadat ik met potlood twee gaatjes had gemarkeerd, begon ik te boren.

Deze muur was nog erger dan de andere. Deze muur was de ergste muur ter wereld. De buitenste laag was broos en piepkleine witte deeltjes muur vlogen in het rond en kwamen allemaal in mijn oog terecht. Tingeling!, klonk het opgewekt achter me. Mijn schouder had de windbel geraakt. Die windbel hebben we een keer in Frankrijk gekocht en maakt nooit geluid omdat hij gewoon binnen hangt, waar het nooit waait.

Ik zette de boor recht en ging verder. Een heel stuk van de ergste muur ter wereld kwam los. Het was een soort lange strip en ik wist zeker dat als ik deze strip helemaal los zou trekken het volledige huizenblok zou instorten. Vloekend knipte ik het stuk af en pakte daarna weer de boor op. Ik klom op de stoel, hing half in de kerstboom, zette de boor in het gat en – TINGELING!

Nu moest de windbel dood. Met een ruk draaide ik me om en haalde de het ding van het balkje waar hij aan hing. ‘Niet mee gooien!’, riep mijn vrouw en met een paar stappen was ze bij me. Ik gaf haar de windbel. ‘Ik ging er ook niet mee gooien’, loog ik misschien.

Met haar dierbare windbel in haar armen liep mijn vrouw weg. Bij de deur draaide ze zich om. ‘Wij gaan echt zó geen klushuis kopen’, zei ze. Ze lachte erbij. Maar het is natuurlijk helemaal niet grappig.