Tiktokkers die hunkeren naar een European Summer verschillen niet veel van mensen die zich verkleden als elf of Viking

In Europa, vertellen gedesillusioneerde Amerikanen op TikTok, hoor je de godganse dag kerkklokken luiden. Airconditioning? Vergeet het maar. Droogtrommels? Kennen ze niet. De mensen draperen hun natte was over een rekje en met een beetje pech staat de wasmachine in de keuken. Succes met het zoeken naar een fatsoenlijke ijskoffie trouwens, Parsifal vindt nog eerder de Heilige Graal dan dat je in een Europees etablissement tegen een shot karamelsiroop aanloopt. Ook zoiets: die lui bewaren hun eieren buiten de ijskast en hebben wc’s met plateautjes erin. Baken van goede smaak? Wat een grap.

Nu is het voor tiktokkers ook wel heel makkelijk om gedesillusioneerd te raken over Europa – en niet vanwege de oorlog in Oekraïne, bosbranden in Spanje of vluchtelingenkampen in Griekenland. Boosdoener is in dit geval de hashtag #europeansummer (bijna een miljard keer bekeken), waaronder niet-Europeanen een idyllisch beeld van ons continent schetsen: wapperend linnen, azuurblauwe zeeën, wijn bij de lunch, een koel briesje. De personages in het sprookje ogen stuk voor stuk ontspannen, welvarend en cultureel onderlegd. ‘Als ik nu in Europa was,’ concludeert een betoverde kijker, ‘dan zouden al mijn problemen opgelost zijn’.

Filmpjes met de hashtag #EuropeanSummer leren kijkers wat ze in hun koffer moeten stoppen, hoe ze niet voor Amerikanen worden versleten en welke dorpjes het geschiktst zijn als foto-achtergrond. Er worden tips gedeeld over hoe je ook in Australië, Thailand of aan de Amerikaanse oostkust van een Europese zomer kunt genieten. Danielle uit Texas laat trots haar ‘European summer shorts’ zien: een wit broekje met een print van sinaasappelen, sardines en olijven.

De Europese kijkers zijn sceptisch, want over welke van de 51 landen hebben we het eigenlijk? Noord-Macedonië? Belarus? IJsland? Kroatië? En waarom ziet iedereen er in de filmpjes hetzelfde uit? Deelden ze op het vliegveld soms linnen broeken en sandalen uit?

Het antwoord is natuurlijk dat het Europa van de European summer niet bestaat. Het is het Italiaanse stadje Positano, maar zonder alle oververhitte toeristen. Het is Parijs, en dan vooral het grasveldje onder de Eiffeltoren. Het is het Griekse eiland waar Mamma Mia werd opgenomen, Jude Law op een bootje in The Talented Mr. Ripley, het zomerhuis uit Call Me by Your Name.

Het is, kortom, één grote garantie om het deksel op de neus te krijgen, al doet dat er misschien niet toe. We weten onderhand dat sociale media ons een onbereikbaar ideaal voorschotelen. Hoe meer we daarvan doordrongen zijn geraakt, hoe onbereikbaarder de vergezichten lijken te worden. Het verlangen naar een European summer behelst veel meer dan er op een bepaalde manier uit willen zien, het is de wens om geboren te zijn op een ander continent, om onderdeel te zijn van een smaakvollere traditie.

En in meer TikTok-trends van de afgelopen jaren wordt zo groots gedroomd: de old money aesthetic is het verlangen naar een betere sociaal-economische status, regencycore is het romantiseren van een andere eeuw en cottagecore is het smachten naar een stress- en techvrije wereld. De bijbehorende esthetiek is voor een paar tientjes te koop, maar verder is het een kwestie van live action role-playing, zoals mensen ook met elkaar afspreken om een weekendje elf of Viking te spelen.

Al heeft niet iedereen de memo gekregen. ‘Had niemand me kunnen vertellen dat het hartstikke koud is in Ierland’, vraagt een verbolgen Amerikaanse tiktokker die misschien net iets te veel European summer-filmpjes heeft geconsumeerd en nu in een niemendalletje op het vliegveld van Dublin staat. ‘Ik dacht dat het een eiland was.’