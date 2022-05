Tijdens de opera bekropen me allerlei gedachten over vrouwenonderdrukking en seksisme – ja, het staat er echt

Tijdens de opera bekropen me allerlei gedachten over seksisme en vrouwenonderdrukking. Ja, ik had ook nooit gedacht dat ik die zin zou opschrijven, but there it is. Ik voel me een semi-intellectuele, maar breed geadoreerde mannelijke schrijver van midden vijftig. Ik kan er niks aan doen.

De gedachten waren misschien de bedoeling van de opera – het was Tosca, en zoals het opera’s betaamt, kun je het verhaal niet navertellen – maar ze kwamen natuurlijk ook naar boven doordat we in een tijd leven waarin abortus ineens weer ‘bespreekbaar’ wordt. Ook in Nederland, bij Isa Kriens bijvoorbeeld, een beroemde antivaxer. Kriens wil, nadat ze jaren heeft gestreden voor de vrije keuze om het vaccin niet te nemen, nu maar eens ter discussie stellen waarom vrouwen eigenlijk dat doldrieste recht hebben om een abortus te ondergaan, schreef ze deze week op Instagram.

Er was ook het verhaal van Tosca zelf, waarin Tosca op zeker moment op het aanrecht wordt gegooid en verkracht, en ik dacht: waarom moeten alle beroemde verhalen toch altijd over verkrachting gaan?

Dan was er de dirigent die dit alles stond te dirigeren, de beroemde Lorenzo Viotti, die tijdenlang op affiches door de stad had gehangen, en over wie het sindsdien volstrekt gelegitimeerd was om te zeggen dat je hem een lekker ding vond. Hij is inderdaad een knappe man, hij kan ook ontzettend goed dirigeren, dacht ik met mijn lekenoog te zien, maar ik was afgeleid door de gedachte dat er misschien mensen in de zaal zaten die alleen maar vanwege Viotti’s knapte waren gekomen. Daar was de marketingcampagne rondom zijn gezicht dan ook wel naar geweest. Maar vond hij dat zelf wel prettig? Zou hij niet, over 25 jaar, als mannen aan de beurt kwamen om over hún onderdrukking te praten, zeggen dat hij het lastig vond dat het al die tijd over zijn uiterlijk was gegaan?

Toen was het pauze. Bij de vrouwen-wc’s stond een korte rij, bij de mannen een heel lange. Dit was opmerkelijk, en prettig voor de vrouwen, die al sinds de uitvinding van de wc heel lang in de rij staan voor de wc.

De mannen hadden het er moeilijk mee. ‘Als dit zo blijft, ga ik naar de dames-wc’, zei er een alvast hardop tegen zichzelf. Een ander zei: ‘Dit is toch de omgekeerde wereld?’

De omgekeerde wereld. De omgekeerde wereld. Want mannen horen niet lang te wachten voor de wc, nee, dat horen vrouwen te doen.

Allerlei opgekropte sentimenten over het nieuws, de wereld, de tijdgeest en nog wat van die dingen kwamen wellicht naar boven toen ik tegen de hele rij riep: ‘WETEN JULLIE OOK EENS HOE DAT IS!’