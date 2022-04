Tijddieven, aandachtsrovers en ander gespuis (Datumprikker!)

Sms’je. Niet vergeten: datumprikker!

Veel mensen schijnen hun favoriete podcasts versneld af te spelen, zodat ze… ik weet eigenlijk niet waarom. Er was een tijd dat ik films versneld afspeelde; ik herinner me vooral dat het toen niet zo goed met me ging. Johann Hari zou er vermoedelijk het zijne van denken. Over Hari las ik voor het eerst in een verhaal van Koen Haegens in De Groene. Van Haegens ken ik het begrip ‘tijddieven’, waarmee de grote techbedrijven worden bedoeld die zich net zo lang in ons bestaan invreten tot we dag en nacht op hun platforms tussen advertenties door van prikkel naar prikkel racen. Datumprikker erbij pakken. Agenda inventariseren. Tandarts mailen.

Maar: Hari dus. In De aandacht verloren beschrijft hij hoe hij drie maanden in afzondering gaat om een roman te schrijven. Eenmaal ontkomen aan de tijddieven merkt hij dat zijn concentratievermogen, waarvan hij vreesde dat het door de almaar overweldigender hoeveelheid prikkels voorgoed zou zijn beschadigd, zich herstelde. Eenmaal terug in zijn oude leven bleek dat herstel van tijdelijke aard. Sms terugsturen. Mail kijken. Persberichten. Ongelezen verwijderen. Ongewenste Post checken. Niks gewensts. In Prullenbak alsnog controleren of het wel echt persberichten waren. Telefoon van onbekend nummer. Niet opnemen.

Haegens beschrijft hoe Hari zijn hersenen vergelijkt met een nachtclub waarvan de uitsmijter overbelast is geraakt, zodat de dansvloer nu volloopt met ‘luidruchtige hufters die het normale dansen verstoren’. Johann Hari googelen. Drie artikelen over Johann Hari klaarzetten, nul artikelen uitlezen. ‘Nachtclub Utrecht’ googelen. Onbekend nummer googelen.

Volgens Hari betekent het collectieve concentratieverlies dat het voor het individu steeds lastiger wordt om in ‘de flow’ te raken, én dat de mensheid minder in staat is zich te concentreren op de kolossale problemen die ons bedreigen. Hari is de eerste niet: er zijn bibliotheken volgeschreven over de funeste invloed van de technologie op ons concentratievermogen. Van Carr via Baricco tot – googelen – Spitzer. Wat ik hier schrijf, heeft u al minstens honderd keer gelezen, zij het zelden woord voor woord en nooit helemaal tot het eind. Meer scannend, tot het punt waarop u dacht: nou weet ik het wel ongeveer. Muziekje opzetten. VvE-mail. Agenda voor vergadering! Sms’je. Is er nog brood. Twitterlike op oude column. Waarom volgt die vent me niet? Wie volgt-ie dan wel? Nieuwtje over D66. Mooi liedje – niet afluisteren, direct in ‘Huidige favorietjes’-lijst. Ha, nieuwe volger. Sms. Pakketje (voor de buren). Like. Weer dat onbekende nummer. Mail (DRINGEND – blijkt niet dringend).

Vrienden noemen mij ‘onbereikbaar’ omdat ik geen smartphone heb en meestal de telefoon niet opneem tijdens mijn werk. Kennelijk voelt ‘onbereikbaar’ dus al vreselijk bereikbaar. Onophoudelijk jengelt de wereld om aandacht. Om ’m tegemoet te komen, wring je je in steeds vreemdere bochten. Je wordt almaar leniger. Geen moment onbenut, geen minuut ongeïnformeerd. O, wat weet je veel van weinig en o, wat een heerlijke herrie die je omringt. Minuutje Dick Voormekaar-podcast. Muziekje erdoorheen. Oud boek van Hari in winkelmandje. Nieuwe playlist beginnen.

In het nawoord van Frictie (2020) schrijft filosoof Miriam Rasch over ‘positieve stilte’, die ‘creatieve, ontspannende en productieve eenzaamheid biedt’. Ergens in die stilte bevindt zich de concentratie waarvan je flarden zou moeten kunnen terugveroveren op de tijddieven en de aandachtsrovers waartoe je inmiddels zelf ook behoort.

Probeer die stilte, als je ’m eenmaal gevonden hebt, zo traag mogelijk af te spelen.

Tot alles stilvalt, even.

Datumprikker hallo??!