Brief van de dag

Om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan, zou de Volkskrant er goed aan doen om de bijdrage van filosofen aan het publieke debat zoveel mogelijk te beperken.

Foei Bert Wagendorp en Arnon Grunberg: jullie bieden een Denker des Vaderlands en een cultuurfilosoof een platform om hun niet-wetenschappelijk gestaafde inzichten over de coronacrisis en de betekenis van seks in de samenleving te delen met de lezers. Maar als je werkelijk iets wilt leren over hoe mensen tegen deze onderwerpen aankijken dan verzamel je gegevens.

Teruggrijpen naar de inzichten van Nietzsche, Foucault, Plato of Kant klinkt wijs en interessant, maar het is een zwaktebod vergeleken met de empirische wetenschap. Deze grote denkers zijn groot geworden, niet omdat ze het bij het rechte eind hadden, maar omdat ze iets waanzinnigs beweerden over de menselijke natuur dat de aandacht trok van het onwetende volk.

Jammer dat journalisten daar in de 21ste eeuw nog steeds vatbaar voor zijn. Wellicht tijd voor een vaccinatieprogramma tegen filosofische ideeën?

Mark van Vugt, hoogleraar Psychologie Vrije Universiteit Amsterdam

Eindexamen

Afgelopen maandag is er een concept- voorstel van het ministerie van Onderwijs uitgelekt met daarin de examenmaatregelen voor de leerlingen die ­examen zullen afleggen in 2022. In het document staat dat de versoepelingen, zoals in voorgaande jaren, niet zullen gelden voor het examenjaar 2022.

De examenleerlingen in 2020 hebben het Centraal Examen niet gemaakt, in 2021 konden leerlingen gebruik maken van de wegstreepregeling, waarbij zij ­ervoor konden kiezen om één vak niet te laten meetellen. Ook kregen zij de mogelijkheid om twee vakken te herkansen. Ondertussen zat de huidige examen lichting zowel in het jaar 2020 als in het jaar 2021 met afstandsonderwijs, wat bij ­elkaar ruim 8 maanden heeft geduurd.

Deze leerlingen zijn in hun voorexamenklassen veel minder op school ­geweest dan de voorgaande twee ­examenlichtingen, en toch wil de ­minister terug naar de examenmaatregelen van voor covid- 19. Dat is gezien de onderwijsachterstanden die deze groep heeft opgelopen zeer onredelijk.

Tenminste een tweede herkansing lijkt mij niet meer dan normaal voor deze lichting, die nu in hun examenjaar wederom te maken hebben met beperkende covid-maatregelen. Niets in het leven van deze examenleerlingen lijkt op de situatie van voor covid-19, dus laten we dan met de eindexamenmaatregelen niet doen alsof dat wel zo is.

Nicolette Veen, docent (bedrijfs)economie, Overveen

Vaandeldrager

Van Rembrandt is bekend dat hij niet goed met geld kon omgaan, maar dat hij ooit nog eens de vaandeldrager zou ­worden van het falend kunstbeleid van deze regering, had hij nooit kunnen ­bevroeden.

Marlies Jansen, Oegstgeest

Tram

De aanpak van BV Nederland met vele coronavarianten begint steeds meer op een rit met een Amsterdamse tram uit de jaren 80 te lijken. U bent zelf verantwoordelijk, u mag overal instappen en u ­stempelt uw strippenkaart (met de juiste ­aantal strippen) zelf af.

Dit duurde circa 10 jaar en ging dus niet goed, want een deel van de reizigers deed niet mee. We konden deze verantwoordelijkheid met zijn allen helaas niet aan. Jammer. De conducteur kwam weer terug … wel gezellig.

Je kan nu alleen op twee plekken de tram in en wordt gecontroleerd. De ­tramrit duurt nu wat langer, maar ­iedereen betaalt mee. We vinden dat ­onderhand weer duidelijk en logisch, net als de ov-toegangspoortjes.

Nu zijn we alweer 1,5 jaar bezig met de bestrijding van corona, en net als 40 jaar geleden: eigen verantwoordelijkheid, u bepaalt zelf, u test uzelf, gratis test, etc. Een deel doet wederom niet mee. Hoe lang gaan we dit nog, vooral in de zorg, volhouden? En wie wordt de conducteur?

Bert Veldman, Valkenburg

Prikprincipes

In de discussie rond vaccinatie is er snel sprake van principes en gewetensnood. Maar vraag je weigeraars naar hun motieven, dan hoor je steevast wantrouwen in de overheid, afkeer van farmaceuten en angst voor bijwerkingen. Een mix van meningen en emoties, het resultaat van maar al te menselijke neigingen, want wat de boer niet kent, dat eet hij niet en zoals de waard is, vertrouwt die zijn ­gasten. Dat reacties best begrijpelijk zijn, maakt nog niet dat zij op de troon van de principes kunnen worden gezet.

De enige echte weigeraars waren ooit de dienstweigeraars, want zij riskeerden een gevangenisstraf. Zou het niet een goed idee zijn om prikweigeraars ook maar te laten verschijnen voor een ­ethische commissie, waar ze hun ­principes kunnen komen toelichten? Een klein gaatje in de bovenarm ­verdient een even serieuze afhandeling als vroeger geen kogels willen vangen voor het vaderland.

Carel van Wijk, Breda

Voordringen

Het is nu de derde keer dat Max Pam ons triomfantelijk vertelt dat het hem gelukt is voor te dringen bij het krijgen van een (booster-)vaccinatie. Het is mij een raadsel waarom deze ­stukjesschrijver denkt eerder recht te hebben op deze prik dan verzorgenden, leerkrachten, politieagenten en anderen die beroepshalve wél veel ­mensen ­moeten zien.

Weet u zeker dat uw krant een etalage wil zijn voor dit soort zelfingenomen en asociaal gedrag? Me dunkt dat een column ook opiniërend zou kunnen zijn, verdiepend, inspirerend of vermakelijk.

Angèle Verkaaik, Utrecht

Lijstje

Nederland begon als laatste met vaccineren en als laatste met de oppepprik.

Over een jaar zullen we in deze krant weer een lijstje aantreffen: Nederland het laatste land dat de vaccinatieplicht heeft ingevoerd.

Jan Wennink, Joppe

Leengeneratie

Ook relationeel doet een hoge studielast veel met mensen. Een leuke date die zestigduizend euro studieschuld heeft, start wel heel ongelijk met iemand die dat niet heeft. De kans op een betaalbaar huis kopen daalt daarmee aanzienlijk. Tot 2018 werd de partner ook nog eens mee verantwoordelijk voor de schulden bij een huwelijk.

De wetten daarop zijn deels aangepast, maar bij problemen rond afbetaling kan het nog steeds zo zijn dat een koppel ­gezamenlijk verantwoordelijk is. Ik vond het zelf heel erg om hiervoor te moeten waarschuwen als ouder.

Tot slot, natuurlijk zijn er jongeren die leningen als uitkering hebben gebruikt, terwijl anderen met alle bijbaantjes zich suf werkten. Hopelijk trekt ons kabinet hieruit de conclusie dat niet iedereen op 18-jarige leeftijd dit soort keuzes aankan en nemen ze verantwoordelijkheid voor deze generatie. Iets wat elke ouder al lang wist.

Margot Spelbrink, Rhoon

Duurzaamheid

Een kantoorgebouw van 765 miljoen euro uit 1999 slopen, omdat het niet meer aan de duurzaamheidseisen ­voldoet (Ten eerste, 9/12)? Kom op zeg, dit gaat gewoon om hoog rendement op ­toekomstige dure woningen aan de ­Zuidas, terwijl elders de woningbouw vanwege de stikstofcrisis stokt. Je kunt duurzaamheid wel van alles de schuld geven.

Willem van der Velden, Zoetermeer

Max Verstappen

Wanneer een Nederlander wereldkampioen kan worden, is grote aandacht voor de autosport gerechtvaardigd. Ieder z’n meug. Wie niet geïnteresseerd is, slaat de drie pagina’s in de krant van 10 december gewoon over.

Eén vraag blijft echter prangen: welke invloed heeft Max Verstappen op het ­rijgedrag van de doorsnee weggebruiker? Bumperkleven, rechts inhalen, geen richting aangeven, over de vluchtstrook rijden, zo laat mogelijk remmen, in de bocht passeren, broem-broem doen wanneer men voor een stoplicht wacht. Het lijkt hand over hand toe te nemen.

Mocht wetenschappelijk onderzoek deze particuliere indruk bevestigen, dan beveel ik de introductie van de virtual safety car op de openbare weg aan.

Boudewijn Otten, Groningen

Podcasts

In het kader van moderne ontwikkelingen waar wij ons niet alleen tegen ­kunnen, maar ook moeten verzetten; Zou het misschien wat minder kunnen met berichtgeving rond de podcasts?

Mensen nemen een abonnement op de krant, niet op een radiostation. Het is ook erg discriminerend ten opzichte van ­doven en slechthorenden.

Martin van der Sman, Eindhoven

Verspilde energie

Het is onbevattelijk, dat in deze tijd van milieuprotesten, conferenties, groene voetafdrukken, schaarste aan energie en oplopende prijzen, bijna de hele wereld aan het eind van het jaar, meer dan een maand lang, wordt opgetuigd met feestelijke verlichting om het sprookje van Jezus van Nazareth te vieren. In Amsterdam is de gehele gevel van de Westergasfabriek met honderden lampjes versierd die dag en nacht branden. Met de dreigende schrijnende armoede door de oplopende gas- en elektriciteitsprijzen zouden talloze huishoudens maandenlang gebruik kunnen maken van al deze verspilde energie.

Jan Buter, Amsterdam