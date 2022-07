Tijd voor de groene boerenzakdoek

Liggend geld verdienen. Dat kan bij de biologische akkerbouwer André Jurrius uit Randwijk. Omdat biologische akkerbouwers geen bestrijdingsmiddelen gebruiken, wordt het onkruid met de hand verwijderd. Beeld Nederlandse Freelancers / ANP

‘Wetenschap kan mensen slechts verbinden als ze de mens in zijn geheel omvat en deze reflecteert. Ze verdeelt als ze het menszijn bij voorbaat herleidt tot de stof, tot materiële processen, tot één aspect van de werkelijkheid’, hoorde ik bij de Internationale Conferentie Antwerpen in april.

De overheid reduceert, herleidt de werkende boer en zijn boerderij tot een stikstof- (ammoniak)probleem. Zo zou de oplossing van de slechte waterkwaliteit (kunstmest, bestrijdingsmiddelen), het mestoverschot, de afname van de biodiversiteit, de industriële landbouw liggen in het reduceren van stikstof. Nergens formuleert de overheid wat zij onder een ‘gezonde boerderijvoering’ verstaat die de gezondheid van mens, dier en natuur dient. Ze biedt zo de boer geen handelingsperspectief.

Het groenboerenplan met de tien aanbevelingen, aangeboden aan minister Van der Wal, kan hier behulpzaam bij zijn. Door grondgebonden landbouw, korte ketens naar de consument, geen importveevoer, geen stikstofkunstmest, geen bestrijdingsmiddelen (zie het boek van neuroloog Bas Bloem, De Parkinsonpandemie) en extra belasting voor niet duurzaam geproduceerd voedsel, ontstaat er een gezonde stikstofbalans. De groene boerenzakdoek staat voor biologisch boeren zonder kunstmest, zonder bestrijdingsmiddelen.

Jan Pieter van der Steen, een bezorgde arts, Assen

Bio-energiedorp

Met interesse las ik de reportage ‘In het Beierse boerendorp Großbardorf hebben ze geen aardgas meer nodig’ (Ten eerste, 30/7) Omdat Beieren altijd beweert het beste en vooruitstrevendste Bundesland te willen zijn, moet ik de primeur van Großbardorf ( en de minister-president van Beieren) toch aan een andere gemeente toekennen.

Er is in Nedersaksen een dorpje even groot als Großbardorf: de gemeente Jühnde bij Göttingen dat al in het jaar 2005 eenzelfde project voltooide. Dat scheelt toch zeventien jaar.

Dieter Klinge, Raesfeld (Dld)

Rutte

Ik lees dat Mark Rutte de recordpremier van Nederland is. (Zaterdag, 30/7) Van harte, Mark, het is je gegund. Tegelijkertijd hoor ik al jaren de woede tegen de heersende linkse elite, de linkse macht die het land verpest. Eh?

Frank Laan, Amsterdam

Rutte (2)

Het is natuurlijk heel inspirerend, de vergelijking met Michelangelo die Mark Rutte gebruikt als metafoor om zijn visie als staatsman te duiden. Er is mijns inziens wel een groot verschil.

Michelangelo wist wat hij weghakte. Het beeld dat tevoorschijn kwam had hij voor ogen: David. Welk beeld Rutte ‘zag’ toen hij twaalf jaar geleden met hakken begon, is dat werkelijk het Nederland van nu?

Niek Vink, Den Helder

Audre Lorde

In de inspirerende lijst aanbevolen klassiekers van auteur Mariken Heitman (B&W, 30/7) komt tot mijn plezier ook Audre Lorde voor, Zami, A New Spelling of My Name. Heitman veronderstelt dat het niet vertaald is.

Maar in 1985 verscheen de vertaling, Zami, een nieuwe spelling van mijn naam bij Feministische Uitgeverij Sara. Met, in datzelfde jaar, de vertaling van Sister Outsider, van Lorde, nu opnieuw vertaald uitgegeven door Uitgeverij Pluim, zonder vermelding dat het boek eerder in het Nederlands is verschenen.

Uitgeverij Sara gaf meer boeken van zwarte auteurs uit, en het is jammer als dat wordt vergeten.

Anja Meulenbelt, Amsterdam

Onbewust

De mannelijke norm zit diep geworteld in onze maatschappij. Bewust bij de corpsheren van het ASC, helaas ook onbewust bij mijn Volkskrant (27/7). Want er staat : ‘Tijdens het zogenoemde Heren- en Damesdiner zitten de vrouwen apart van de mannen.’

We lezen nóóit dat de mannen apart zitten van de vrouwen. Was er niet gewoon gelijktijdig een bijeenkomst van alleen vrouwen en een van alleen mannen? Vermeld dát dan.

Frits Homan, Hillegom

Handhaving

Dank en hulde aan Yvonne Hofs voor haar analyse van de escalerende boerenprotesten (Ten eerste, 30/7). Een staat waarin een politiecommissaris het uitblijven van handhaving goedpraat door te sympathiseren met wetsovertreders begint op een politiestaat te lijken.

Jacqueline Poelen, Amsterdam

Onrust

‘Nederland verworden tot boerenvrijstaat?’ Goede vraag, maar waarom de onrust verder aanwakkeren met een totaal suggestief antwoord in de vervolgtekst: ‘De gebeurtenissen wijzen in die richting.’ Kan dit aanwakkeren van deze onrust door dit soort tendentieuze koppen eens stoppen?

Martin Mees, Haarlem