Tijd van afschuiven van verantwoordelijkheid in klimaatcrisis is voorbij

Boodschap van VN-panel voor klimaattop in Glasgow is helder: het tijdperk van fossiele brandstof is ten einde.

Het komende decennium wordt cruciaal om de opwarming van de aarde te beperken. Zoveel is duidelijk na het nieuwste klimaatrapport van het IPCC, de klimaatwerkgroep van de Verenigde Naties. Ten opzichte van de verschijning van het laatste IPCC-rapport in 2013 zijn de voorspellingen nog somberder. In het zwartste scenario is de zeespiegel halverwege de volgende eeuw 3 tot 5 meter gestegen, hetgeen miljarden inwoners aan kuststroken wereldwijd van hun leefgebied zal verdrijven.

VN-topman António Guterres spreekt van ‘code rood voor de mensheid’ en dat is geen overdreven paniekzaaierij. Uit het rapport dat is gebaseerd op 14 duizend wetenschappelijke onderzoeken, blijkt onomstotelijk dat de aarde al ruim 1 graad is opgewarmd door menselijk toedoen. Om de opwarming te beperken tot 2 of liefst 1,5 graad zoals in 2015 in Parijs werd afgesproken, moet de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk naar nul worden gebracht. Dit kan alleen wanneer er een eind komt aan ontbossing en het gebruik van kolen en fossiele brandstof, zo luidt alom de conclusie.

Het IPCC-rapport biedt voldoende gedegen onderbouwing om klimaatsceptici voor eens en altijd de wind uit de zeilen te nemen. Anders zijn het wel de talloze overstromingen, bosbranden, cyclonen en andere recente extreme weersomstandigheden die regeringsleiders, hopelijk voor de aankomende VN-klimaattop in Glasgow in november, wakker schudden: er is geen tijd meer te verliezen; de gevolgen van de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde zijn al volop gaande.

Het ambitieuze klimaatplan van de Europese Commissie is een veelbelovende stap in de goede richting, maar gevreesd moet worden dat lidstaten de ambities danig zullen afzwakken om de eigen industrie te beschermen. Op het wereldpodium in Glasgow zullen deze landen eraan herinnerd moeten worden dat de klimaatcrisis een mondiale crisis is. Talloze arme landen van Bangladesh, Madagaskar tot aan de Malediven betalen nu al de prijs voor de uitstoot door rijke westerse landen.

Dit onrecht zal op de COP26-top in Glasgow moeten worden opgelost door de politici en leiders van rijke westerse landen die nu oproepen tot actie om de klimaatcrisis te stoppen ‘nu het nog kan’. Er is geen tijd meer voor dralen en het afschuiven van verantwoordelijkheden.