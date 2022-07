Tijd om deze krankzinnige periode vanuit een ander perspectief te bezien

Op de Amerikaanse zender Fox News verscheen Eva Vlaardingerbroek deze week met een boerenzakdoek om haar nek, het symbool van de boerenmartelaar. Vlaardingerbroek werd er een dromerig melkmeisje van, een dromerig melkmeisje dat, vergis u niet, in één ademteug de apocalyps afkondigde.

🇳🇱The Dutch farmers have had enough and are courageously fighting back against the Great Reset. They deserve your full support. They certainly have mine. It’s very simple: No farmers, no food. #DutchFarmers #boeren pic.twitter.com/SjY8XVWkNV — Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) 8 juli 2022

Het optreden van de Nederlandse op Fox News is exemplarisch voor de krankzinnige tijd waarin we leven. Een tijd waarin niet de waarheid, maar de leugen het verdienmodel is. Een tijd ook waarin protest- en complotdenkersbewegingen moeiteloos fuseren, waarin sociale media de wereld zo klein hebben gemaakt dat een vrouw die hier vooral bekend is van opruiende tweetjes, zomaar in het programma van Tucker Carlson kan belanden. En dat ze dan dingen zegt als ‘onze regering heeft een stikstofcrisis verzonnen om land van de boeren te stelen’. Die zouden immers in de weg staan van ‘de Great Reset-plannen’ en ‘de globalistische agenda’. Ook het vleugje omvolking mocht uiteraard niet ontbreken, en dus beweerde ze dat boeren van hun land worden gejaagd om immigranten te huisvesten. ‘Er is maar één woord voor’, besloot Vlaardingerbroek kernachtig, ‘en dat is communisme.’

Vooral van dat laatste was Carlson wel even stil.

Ooit werd Vlaardingerbroek in de Volkskrant omschreven als ‘radicaal rechts’. Meteen stond Twitter in brand, er kwamen veel boze lezersbrieven binnen, een onlinemenigte richtte zich op een van de verslaggevers. Die werd van ‘karaktermoord’ beticht. Ene Sywert, u kent hem misschien wel, noemde de journalist ‘een vieze rat’.

Dat lijkt alweer even geleden, zullen we maar zeggen.

Vlaardingerbroek dook op de protesten tegen de coronamaatregelen en werd antivaxer. Toen de lol daar een beetje af was, toog ze naar Zweden om in een onlinetalkshow immigranten van verkrachting te beschuldigen. Ze wierp zich op het grote zonnebrandcrèmecomplot, maar vond dat zelf wellicht ook een beetje potsierlijk. Godzijdank zijn daar nu de boeren, de koene redders van haar verdienmodel als handelaar in wantrouwen. Vlaardingerbroek is als een geel hesje – alleen dan rijkelijk gedecoreerd met vinkjes.

De naïviteit waarmee dit soort figuren jarenlang tegemoet is getreden blijft opzienbarend. Zie ook Thierry Baudet, die echt gekke dingen moest doen voordat mensen zagen dat we hier niet met ‘fatsoenlijk rechts’ te maken hadden. Klassedenken speelt mee: kroost van de gegoede burgerij, daar kan weinig mis mee zijn, toch? Ondertussen fluisteren deze opportunisten echte kwetsbaren in dat ze bozer moeten zijn, dat ze niemand kunnen vertrouwen, dat het een complot is.

Je mag hopen dat hier een stevige politiek tegenover staat in een land dat zo geplaagd wordt door crises, een land waar een steeds grotere groep in armoede dreigt te vervallen door de inflatie en hoge energiekosten. Met zichtbare bestuurders. ‘Kabinet-Rutte IV gaat onzeker en bezorgd de zomer in’, kopte NRC donderdag, volgens de krant is zelfs de premier chagrijnig. Verantwoordelijkheden worden afgeschoven: niet de minister van Landbouw moet de boeren overtuigen, maar bemiddelaar Johan Remkes. Een regering van hangende schouders – terecht misschien ook. Alleen al het feit dat het kabinet aftrad vanwege een verschrikkelijk schandaal en weer in dezelfde samenstelling aantrad, blijft pijnlijk.

Er is alle reden om sceptisch te zijn, kortom. En de grote uitdaging van de komende jaren is die scepsis niet te laten kapen door opportunisten.

Zelf zal ik die ontwikkelingen op een andere manier gaan volgen. Dit is mijn laatste column, na de zomer staat iemand anders op deze plek. Juist het besef dat we in een krankzinnige tijd leven maakt dat ik weer verslaggever wil worden, mensen wil spreken, achter het bureau vandaan. Een melkmeisje dat de apocalyps aankondigt, zoiets wil je begrijpen, toch?