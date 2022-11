Tijd om de Nachtwacht alvast te verplaatsen

Bezoekers van het Rijksmuseum bij de Nachtwacht van Rembrandt. Beeld AP

Grote overstromingen zijn niet voorbehouden aan verre landen. Nederland, vooral de Randstad, is binnen twintig jaar een serieuze kandidaat voor een forse overstroming.

Wat doen we dan met onze kostbaarheden die niet snel in veiligheid gebracht kunnen worden? Bijvoorbeeld ‘De Nachtwacht’ of ‘Meisje met de parel’. Het is tijd om na te denken over het verplaatsen van de nationale kunstschatten naar het oosten van het land. Daar is ruimte, daar zijn goede spoorverbindingen en 40 meter boven Normaal Amsterdams Peil (NAP).

Het niet realiseren van het Nationaal Historisch Museum kostte vijfenhalfjaar. Het wél realiseren zal minstens het dubbele aan tijd kosten. Dus tijd om te beginnen.

Paul de Klein, Houten

Klimaatcrisis

Peter Jamin stelt (O&D, 10/11) dat particulieren de klimaatcrisis al helemaal niet kunnen oplossen. Ik ben het daar niet mee eens: alle particulieren kunnen stoppen met autorijden, vlees eten en vliegvakanties. Ze kunnen hun huizen isoleren en minderen met gasverbruik.

Wij particulieren hebben de troefkaart in handen. We moeten ons diep schamen dat we op de overheden gaan zitten wachten.

Marcel van der Poel, Bleiswijk

Arib

Met het schaamrood op mijn wangen las ik vanmorgen weer een artikel over het onprofessionele gedrag rond het vermeende grensoverschrijdend gedrag van Khadija Arib. Als leidinggevende van teams heb ik altijd geleerd dat onafhankelijkheid, zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid, hoor en wederhoor en ‘eerst de feiten, dan de mening’ betracht moet worden bij een melding van grensoverschrijdend gedrag. Ik mis al deze aspecten in deze casus, en dat bij het presidium van de Tweede Kamer.

Barbaree van den Ende, Arnhem

Russenhaat

Olaf Tempelman stelt terecht dat wie de Russen collectief een etiket opplakt, zich verlaagt tot het niveau van Poetin. Zo’n etiket is Russen ook al opgeplakt door het verbod op de Russische taal in Oekraïne.

Op 19 juni, vlak na het advies van de Europese Commissie om Oekraïne voorwaardelijk het kandidaatlidmaatschap te geven, heeft Oekraïne bepaald dat ook het uitgeven van Russischtalige boeken vanaf 2023 wordt verboden. Deze bepaling komt boven op het verbod om op de radio in het Russisch te evangeliseren of om Russischtalige kranten uit te geven.

De Russische taal is net zoals het Wit-Russisch, Bulgaars, Gagaoezisch, Grieks, Jiddisch, Krim-Tataars, Moldavisch, Duits, Pools, Roemeens, Slowaaks en Hongaars ook een in 2005 door Oekraïne erkende minderheidstaal, conform het Europees Handvest voor regionale talen.

Gabor Landman, Amsterdam

Stankoverlast

Als omwonenden al onaanvaardbare hinder hebben van stankoverlast , hoe moeten de dieren in die stallen er dan aan toe zijn?

Ook zij hebben maar één leven, zien alleen daglicht op weg naar de massale slachtpartij, terwijl ze iets vreemds opsnuiven: frisse buitenlucht.

Geert van Breugel, Burgh-Haamstede

Qatarfonds

Zes maanden na de toewijzing van het WK voetbal in Qatar, kocht dat land voor 14,6 miljard euro straaljagers in Frankrijk. Dat gebeurde nadat Michel Platini het ‘stemadvies’ van zijn president volgde. Aldus de oude Sepp Blatter deze week, tijdens een schoonmaak van zijn geweten en geheugen, voor wat het waard is.

Soms komen dromen uit, onder druk wordt veel vloeibaar: secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB stopt nu met calimero spelen en richt een compensatiefonds op voor WK-slachtoffers, met Blatter als eerste donateur. Tevens doneert de KNVB het behaalde prijzengeld. Bondscoach Louis van Gaal wil wereldkampioen worden, dat levert dan een mooi begin van zo’n fonds op.

Gerard van der Weijden, Oudkarspel

Pensioenpotje

De omzetting van het collectieve pensioenvermogen naar individuele rekeningen kost volgens minister Carola Schouten (Pensioenen) slechts hooguit een ‘enkel procent van het totale vermogen’. Zo ongeveer 15 miljard euro dus. Een schijntje.

Joop Agterbosch, Geldrop

Inburgering

Een slim idee van Tiemen van der Worp over de taal- en rekentoets voor politici in Den Haag. Ik stel voor daar een inburgeringscursus aan toe te voegen, want van samenleven hebben veel Kamer- én kabinetsleden geen kaas gegeten.

Ton van Ooijen, Valburg