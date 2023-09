Tieners die in 2023 een rustige parkeerplaats oprijden, zijn ook in hun auto nooit alleen

Voordat de oudere broer van een klasgenoot van de lagere school ons medio 1980 uitlegde waar Paradise by the Dashboard Light over gaat, dacht ik dat Meat Loaf zong over prachtige lampjes die ’s avonds oplichten op het dashboard van een grote Amerikaanse auto. Elk kind heeft recht op zijn onschuld. Ik heb nog nooit een Europeaan gesproken die bij het dashboardlicht deed waar Meat Loaf over zingt. Echter: in de VS schijnt het een veelvoorkomende praktijk te zijn. Vanaf je 16de speelt een groot deel van je leven zich daar af in de auto. Maar 16-jarigen van 2023 die een rustige parkeerplaats oprijden omdat niemand daar meekijkt, moeten er rekening mee houden dat ze in een digitaal geavanceerde auto nooit alleen zijn. Navolgers van Meat Loaf die aan de gang gaan in een Tesla, lopen zelfs het risico zichzelf terug te zien op sociale media. In april kwam naar buiten dat Tesla-employees veel plezier hadden beleefd aan een intern gedeelde beeld van een blote Tesla-rijder. Ingebouwde camera’s die in de gaten houden of het goed zit met de alertheid van een bestuurder, kunnen ook prima in de gaten houden of het goed zit met diens libido.

Zaterdag berichtte de Volkskrant dat ook Nissan en KIA in de VS ver gevorderd zijn in meegluren via het dashboard: deze merken vragen chauffeurs toestemming zeer persoonlijke gegevens te mogen verzamelen. Weiger je die toestemming, dan werkt driekwart van het digitale spul in je auto niet. Wie naar de woordvoerders luistert, weet dat ze die toestemming alleen vragen om klanten via het dashboard te helpen, bijvoorbeeld met korte berichten. Dan krijg je dus: ‘Hallo, Nissan hier, volgens onze gps-gegevens rijdt de collega met wie u uw partner bedriegt nu op 10 kilometer afstand. Jullie kunnen allebei een uur besparen door jullie afspraak te vervroegen.’

Mijn auto is bijna zestien jaar oud. Ik hoop dat die het nog lang blijft doen.