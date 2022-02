Tienermoeders in de klas: eindelijk mag het, stribbelt de kerk weer tegen

Tieners die zwanger raakten, mochten tot voor kort meestal niet meer naar school in Oeganda. Na de lange coronasluiting van de scholen is de president milder, maar dat leidt tot ophef.

Op Twitter en Facebook in Oeganda deed de afgelopen weken een foto van een ongebruikelijk tafereel de ronde: een tienermeisje dat in een houten schoolbankje zit en met een balpen aantekeningen in haar schrift noteert, terwijl haar baby aan een ontblote borst zuigt. In een niet al te ver verleden was zo’n beeld maar moeilijk voor te stellen, want zwangere meisjes en kersverse moeders werden in Oeganda vooral geacht om thuis te blijven. Corona lijkt nu voor verandering te zorgen – en dat zint sommige kerkelijk leiders maar niks.

Dat zwangere meisjes en jonge moeders nu naar school mogen, is een besluit van president Yoweri Museveni. Hij probeert misschien iets van de schade te herstellen die hij zelf heeft aangericht: tijdens de recordperiode dat Museveni de scholen dichthield wegens corona – bijna twee jaar lang, tot 10 januari jongstleden – nam het aantal zwangerschappen en bevallingen onder jonge meisjes in Oeganda behoorlijk toe. Kortom: zo obstinaat als Museveni was met zijn schoolsluiting, zo rekkelijk lijkt hij nu hij de scholen eindelijk weer heeft geopend.

Bisschop James Ssebagala daarentegen behoort tot de preciezen. Ssebagala, een van de 37 bisschoppen van de in Oeganda breed vertegenwoordigde anglicaanse kerk, kwam vorige maand in het nieuws met zijn opmerking dat zwangere meisjes en meisjes die borstvoeding geven, niet welkom dienen te zijn in het leslokaal.

Immoreel gedrag

‘Zulk immoreel gedrag kunnen we niet toestaan’, aldus Ssebagala, ‘laat ze hun zaken thuis uitzoeken.’ Een collega van hem, bisschop Reuben Kisembo, zei over jonge moeders in de leslokalen: ‘Ze geven het verkeerde voorbeeld aan andere meisjes.’

Hun baas, aartsbisschop Stephen Kaziimba, kwam vooral met praktische bezwaren. Scholen zijn volgens hem ‘niet toegerust’ op zwangere meisjes. Wat als er zwangerschapscomplicaties optreden middenin een les? Kunnen we van leraren verwachten dat ze spontaan veranderen in medisch hulpverleners? Verzet tegen zwangere meisjes en jonge moeders in schoolklassen kwam er ook van moslimleiders in Oeganda.

De bezorgdheid over praktische problemen is ‘begrijpelijk’, zo becommentarieert de krant Daily Monitor. Maar in plaats van meisjes te verbannen, moeten we zoeken naar oplossingen om ze op school te houden, aldus de krant. ‘Laten we onze plicht tegenover de kinderen vervullen en hen niet hun recht op onderwijs ontzeggen.’

Begeleidingsteams

Als voorbeeld kunnen volgens de Daily Monitor bestuurders in een district in het verre noorden van Oeganda dienen, die op tientallen scholen speciale ‘begeleidingsteams’ voor meisjes willen opzetten, in onderling overleg met schooldirecteuren, leraren en ouders – een typisch voorbeeld van Oegandese gemeenschapszin.

Een columnist van de Daily Monitor, Muniini Mulera, droomt zelfs van een Oeganda waarin scholen speciale kinderopvang aanbieden aan jeugdige moeders, al zal het – ondanks de realiteit van de grote aantallen tienermoeders – waarschijnlijk bij een droom blijven. Want president Museveni mag dan wel pragmatisch zijn door alle meisjes toe te staan om terug naar school te gaan, geld investeren in het onderwijs is niet bepaald zijn allergrootste eigenschap.

Wat in elk geval níet helpt, schrijft Mulera, is de verkettering van zwangere meisjes door geestelijk leiders. Mulera houdt de starre bisschop Ssebagala en consorten een spiegel voor: ‘Als christenen zijn we geroepen om al Gods kinderen te dienen, te beschermen en te verheffen.’

Mark Schenkel is correspondent in Kampala.