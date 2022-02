Tien jaar na Occupy heeft het grote geld gewonnen, en alweer gaat het over ongelijkheid

Waar is Occupy gebleven, vroeg Auke Kok zich af in zijn NRC-column, waar is de grote protestbeweging tegen de sociaal-economische ongelijkheid die tien jaar geleden kwam, zag en verloor? Die kleurige koepeltentjes opsloeg in allerlei wereldsteden en op het Beursplein in Amsterdam: eindelijk weerwoord tegen inhalige banken en bedrijven en het hun gunstig gezinde geldsysteem (Joris Luyendijk schreef een boekje over de ijzingwekkende amoraliteit van bankiers, maar ook dat had geen gevolgen).

De beweging verdween, de ongelijkheid bleef, en in Portugal vind ik een montere Seth Lievense terug die zich destijds als een van de Occupy-woordvoerders manifesteerde, tegen wil en dank want hij was geen activist en Occupy geen organisatie, maar ‘iemand moest toch het idee verwoorden’. Met een beeldverbinding laat hij de rust zien van zijn eigen plek buiten de orde: een B&B, een tuin, nul euro op zijn bankrekening. Zonder Occupy was het een baan, een hypotheek en een Hollands rijtjeshuis geweest.

Seth Lievense, in Portugal. Beeld Seth Lievense

Het is niet mislukt, zegt Seth. Occupy was ‘een nieuw perspectief’, ‘een moeilijk te omschrijven iets’ dat ‘het vergrootglas op de financiële sector legde’. Dat los stond van links of rechts. ‘De manier waarop mensen tegen de banken aankijken, is echt veranderd. Dat jij nu belt na al die jaren, laat zien dat we iets hebben achtergelaten.’

Toch heeft het geld gewonnen. Trots boekte ING afgelopen jaar een ‘resultaat’ van 4,7 miljard euro, genoeg om de wereld van een hoop ellende af te helpen maar helaas, daar is resultaat niet voor bedoeld. Er moesten mensen voor ontslagen, bankfilialen dicht, tarieven verhoogd en miljarden staatssteun naar de economie, maar de baas van de bank maakte een jolig corporate filmpje en ziet het zonnig in, waarschijnlijk omdat de rente gaat stijgen en daar leven bankiers van. Over wat het met een samenleving doet geen woord.

Een paar maanden hielden de tentjes van Occupy stand, daarna verdwenen ze in een mist van oeverloze discussiebijeenkomsten, beroepsactivisme en een tierende economie. Tien jaar later is er opnieuw verbazing en ongeloof over de ‘kloof’, en over een politiek die alles aanpakt behalve de hoge vermogens en het financiële systeem. Geld heeft geen ziel, en steeds minder een gezicht: het flitst onbekommerd in bits en bytes de wereld over, en daalt nog steeds als sneeuw neer op degenen die de grootste bergen vergaren. Ook schijnt het niets meer te kosten – vooralsnog.

‘We hebben vandaag de dag een systeem van continu geld bijdrukken’, zegt Seth. ‘Dat centraliseert macht.’ Terwijl Occupy het omgekeerde wilde: het geld moest weer van de mensen worden. ‘Ik probeerde hier zonder bankrekening te leven, maar dat is bijna onmogelijk, dus ik ben er maar mee opgehouden.’ Zijn hoop is nu op cryptogeld gericht, dat leerde hij tijdens Occupy kennen: een decentraal geldsysteem. ‘Eerst zijn kerk en staat van elkaar gescheiden, nu is het tijd voor een scheiding van geld en staat.’

Occupy was zijn eerste demonstratie ooit. Het begin staat Seth bij als een explosie van ideeën: mensen die dezelfde zorgen hadden maar ze nooit eerder deelden, ‘overal langslopen, even meeluisteren, er zijn daar zoveel zaadjes geplant’. Het was intensief en continu. Het was internationaal, journalisten wisten hem te vinden, hij kwam bij De wereld draait door, de ongewisse afloop maakte het nieuwswaardig. ‘Maar die focus op de bezette pleinen was ook de ondergang. Wat doen journalisten? Ze doen verslag van wat ze zien. De vraag ‘Hoe zou het anders kunnen?’ heb ik nooit gehoord. De oproep tot verdieping is mislukt.’

Wall Street en ‘de hele financiële en zakelijke sector’, schrijft The Guardian tien jaar later, ‘bleef bijna geheel onaangetast door de twee maanden durende bezetting. Het veranderde geen bankpraktijken, bracht geen bedrijfsregulering voort’. Protest tegen het financiële systeem is er nauwelijks meer geweest. Maar Seth ziet overeenkomsten met het verzet tegen coronamaatregelen: ‘Het gaat om iets wat veel mensen raakt, maar nauwelijks wordt besproken. Je moet die onderstroom een stem geven, anders kan zelfs het centrum radicaliseren.’

Tegen het grote geld kun je klein beginnen, dat heeft Occupy hem geleerd. ‘Ik zocht een duurzaam leven, ook financieel, weg van het systeem, en kwam hier in Portugal terecht.’ Hij is niet de enige van toen die een eigen weg bewandelt. ‘We maken een wereld van overvloed, en drukken dat uit in geld. Dat is onhoudbaar, en de wortel van veel sociale problemen. Dat gaat niet weg. Maar er zijn dus dingen die je zelf kunt doen.’