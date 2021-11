Thomas weet het, stelen van je kinderen is junkengedrag, maar we hebben het over chocola

De eerste chocoladeletters zijn gearriveerd. Kon niet uitblijven. Ik kreeg de T van Thomas. Niet eerlijk. Iedereen weet dat in mijn T na de I en de J de minste chocolade zit. De kinderen kregen een F en een M, en mijn vrouw godbetert een B, de beste chocoladeletter na de W. Mijn broers kregen vroeger ook van die goede letters, en lulden dan slap dat alle chocoladeletters hetzelfde wogen. Jaja, je moeder.

Ik compenseer mijn flutletter door de letters van mijn gezin beetje bij beetje af te knabbelen, stiekem, als ze slapen. In de ijdele hoop dat het niet opvalt dat hun letters ’s ochtends zijn geslonken. Ik weet het, stelen van je kinderen, dat is junkengedrag, lager kun je niet zinken. Maar we hebben het hier over chocola, en dan ben ik niet toerekeningsvatbaar. In huize Van Luyn zorgen we ervoor dat het nooit in huis is, want ik eet het op. Altijd. Helemaal. Als er een pot Nutella is, treft men de volgende dag een lege pot met een bruine eetlepel en nog net geen snurkende papa met een bruingevlekte toet ernaast. Wat kan ik zeggen? Ik erken het, ik probeer het te managen, ik leef ermee, en dat lukt prima tot Sinterklaas, wanneer iedereen ineens chocoladeletters komt brengen waar ik me ’s avonds laat aan te goed doe, om daar vervolgens weer de hele nacht van wakker te liggen. Niet door schuldgevoel (de verslaafde treft geen blaam, het is een ziekte) maar door hartkloppingen en trappelende benen. Dat hebben andere mensen met koffie, maar dat heb ik dan weer niet. Geef me drie espresso’s voor het slapengaan en ik snurk als een os. Maar geef me één stukje melkchocolade en ik lig de hele nacht te trappelen. Kan komen door een aantal drugs die erin zitten. Fenylethylamine, tryptofaan, anandamide – één van die stoffen. Ik wed dat je, als je ze in pilvorm online verkoopt, heel lang de bak in gaat.

Die drugs verklaren ook waarom chocola überhaupt bestaat. De cacaoboon is namelijk van zichzelf echt enorm oneetbaar. Die moet je eerst laten gisten, en daarna drogen en malen en weet ik wat niet allemaal. Da’s heel veel werk voor een vies boontje, dus dat deden de Maya’s volgens mij omdat ze net zulke junks waren als ik. Sterker nog, ik durf te wedden dat het is zoals met alcohol: dat er een genetisch component zit aan hoe sterk het effect is, en dat ik hetzelfde enzym heb of ontbeer als zij, waardoor ik zo high en hyper ervan word. Bovendien schijnt het bij de Maya’s iets voor religieuze ceremonies te zijn geweest. En alles wat je nuttigt bij spirituele rituelen is bedoeld om op te trippen, simpel zat. Daar deden ze trouwens ook honing en vanille in, want pure cacao is vies. Ook dat is eeuwenoude wijsheid, die stamt van de Maya’s: hoe puurder de chocola, hoe viezer.

Wie mij kent, geeft mij dus chocoladeletters cadeau die 80% puur zijn. Die krijg ik namelijk niet snel weg. Het is zoiets als een fles Kahlúa geven aan een alcoholist. Het werkt wel, maar je ontdekt de grenzen van je aandrang. Het gaat op hoor, daar niet van, maar met de grootst mogelijke tegenzin. Lekker langzaam dus.