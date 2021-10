Thomas van Luyn, puppybezitter, krijgt de hele dag alleen maar goede raad

Als je een een pup neemt, krijg je het ene goede advies na het andere: Je moet ’m aan een kort touw doen, nee hoor, een lange lijn. En aan die lijn moet dan een tuigje, nee, er moet juist een halsband aan, nee je moet TWEE riemen aan die halsband doen EN een tuigje, nee je moet ’m zonder riem opvoeden anders wordt-ie er afhankelijk van, je houdt je kind toch ook niet aan de riem zeg, wat denk je nou. Je moet ’m zes keer per dag uitlaten, nee, maar twee keer anders leert-ie niet z’n plas op te houden. Je mag ’m niet met andere honden laten spelen – wat een onzin, je MOET hem met andere honden laten spelen anders wordt-ie angstig. Oh je hebt een zwerfhondje uit het buitenland? Je moet NOOIT een zwerfhondje uit het buitenland nemen, da’s net als met kinderhandel en bovendien zitten er genoeg zielige hondjes in Nederlandse asielen. Nogal wiedes dat-ie diarree heeft, dat komt door de stress van de verhuizing. Of natuurlijk door dat supermarktvoer, dat kan ook, nooit supermarktvoer: je moet zelf rijst koken, met kip. Nee, alleen maar hart van de scharrelslager, het is tenslotte een vleeseter, en absoluut geen rijst: doe dan maar gewoon supermarktvoer. Diarree krijgt hij doordat hij aan van alles likt op straat. Ben je gek, hij MOET juist bacteriën binnen krijgen, anders bouwt-ie geen weerstand op. Laat ’m maar lekker hondenpoep opeten, dat is goed voor z’n darmflora. Mooi maatje hond trouwens, hij is volgroeid, dat zie je aan z’n borstkas. Nee, dit wordt echt een joekel, dat zie je aan z’n voorpoten.

Je zou denken dat, in de veertienduizend jaar dat we honden houden, er wel enige consensus zou zijn over hoe zo’n beest in elkaar zit en wat een verstandige verzorging is. Maar ja, de mens krijgt al driehonderdduizend jaar kinderen, en daar zijn ze ook nog niet uit over de juiste aanpak. De adviezentsunami die we ondergaan is vrijwel identiek aan de opvoedkundige vloedgolf die we over ons heen kregen bij ons eerste kind: Je moet ’m bakeren, worden ze rustig van, welnee nooit bakeren dat haten ze, vind je het gek dat-ie huilt, hee je geeft toch wel borstvoeding hè? Laat maar joh, mijn kinderen kregen alleen poedermelk en die studeren nu allebei aan Harvard, maar let erop dat je nooit de magnetron gebruikt, want dan worden de vitaminen radioactief. Hee en laat ’m zo veel mogelijk slaapjes doen, anders wordt-ie huilerig, nee je moet ’m juist wakker houden anders slaapt-ie ’s nachts nooit door natuurlijk, anders gewoon een speen met cognac erin, deed mijn oma ook, maar wel bij je op de slaapkamer hoor, anders voelt-ie zich onveilig – nooit bij je op de slaapkamer! Dan gaat-ie aandacht trekken en valt-ie niet in slaap! Gewoon laten huilen! Gewoon lekker troosten! Gewoon in het wasmachinehok! Gewoon in de zon leggen! Gewoon in het zwembad gooien!

Bij ons tweede kind hield iedereen z’n waffel, want we waren niet meer beïnvloedbaar. De truc met de pup is nu om uit te stralen dat ik al een roedel honden heb opgevoed, en dat ik het Grote Opvoedgeheim ken dat onze kinderen ons hebben geleerd: hou ze in leven en geef ze af en toe een knuffel: de rest maakt geen flikker uit.