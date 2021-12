Thomas probeert zijn covid en ADHD weg te eten, want het internet zegt dat dat kan

Nou, heb sinds die covid een hoofd vol watten, poep en behanglijm. Dus ik opzoeken waar dat nou vandaan komt, in de waan dat ik daar dan heus wel wat aan kan doen (die miljoenen mensen met dezelfde klacht hebben gewoon niet goed genoeg gegoogled). Theorieën te over natuurlijk, maar eentje sprong me in het oog: ontstekingen in de hersenen. Ik googlede een beetje verder, en voor ik het wist zat ik in de wonderlijke overlap tussen geestelijke gezondheid en dieet. Het schijnt namelijk dat het eten van vlees ontstekingen bevordert; iets wat ik al wist, maar naast me had neergelegd op de stapel van alle andere steekhoudende argumenten die staan tussen mij en een broodje warme beenham.

In de periferie daarvan vond ik echter meer esoterische hypotheses. Dat je depressie kunt genezen door meer kurkuma te eten, dat soort vondsten. Maar hola: ook ADHD kun je wegeten! Laat ik dat nu sinds kort hebben, zeg. Nou ja, altijd al, maar vroeger bestond het niet, en later dacht ik: ADHD is de hele tijd druk zijn. Lekker actief, als het ware. Ook omdat de krant vol staat met leuke drukke mensen die zeggen dat ze ADHD hebben (of beter nog: ADHD ‘zijn’), die lekker drie bedrijven hebben opgericht, en in hun vrije tijd oldtimers repareren en zweefvliegles geven aan blinde kinderen. Ik daarentegen kan nog geen boterham met pindakaas smeren zonder onderweg het mes, de boterham en de pindakaas kwijt te raken. Dat is mijn superkracht: helemaal niets van de grond krijgen. En dan heel hard ‘Kun je dan helemaal NIKS?’ tegen mezelf roepen. Onterecht natuurlijk, want ik kan van alles, alleen niet de normale dingen die iedereen kan, zoals langer dan vijf minuten aan tafel zitten zonder het gevoel te hebben dat ik nu echt dringend tien andere dingen moet gaan doen. Enfin, ik dwaal af.

Ik wou zeggen: met dat wegeten van covid en ADHD vond ik mijn eigen bullshithoekje in dit veld. Na uitgebreid rommelen in deze tombola aan ongerelateerde feiten en dubieuze onderzoekjes, was de conclusie dat ik het beste af was als ik mijn alcoholgebruik matigde, beter complexe koolhydraten kon eten dan enkelvoudige, veel groente en fruit tot me moest nemen en af en toe vette vis. Kortom, het voedingsadvies dat voor iedereen geldt. Een beetje als concluderen dat het voor roodharige vrouwen gezonder is om te fietsen dan om auto te rijden. Het klopt, maar het is geen medische doorbraak.

Wie lang doorneust in deze sectie van de digitale ramsj, komt uiteindelijk Valter Longo tegen. De man is een nette wetenschapper die zich heeft gespecialiseerd in het verband tussen dieet en veroudering. Hij onderzocht die dorpjes in Japan en Italië waar iedereen op zijn 117de nog tafeltennist, en hij heeft een paar jaar geleden een boek geschreven over wat je moet eten om oud te worden. Of, beter gezegd, wat je moet mijden om niet dood te gaan aan je dieet. En ik betrap mezelf erop dat ik, wanhopig als ik me voel over de naweeën van mijn covid, er zeer bevattelijk voor ben. Hoe kan ik me weer fris en fruitig voelen? Ik ben meer appeltjes en spinazie gaan eten, en voorlopig gestopt met vlees. Voorlopig hè? ADHD’ers zijn wispelturig.