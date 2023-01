Thomas liep een Amerikaanse acteur tegen het lijf en probeerde met alle macht cool te blijven

Thomas was ervan overtuigd dat hij iemand zag die hij uit een Amerikaanse serie kent. Voordat hij er erg in had, had hij zijn hand al uitgestoken.

In de lobby van de schouwburg zag ik die ene met die baard uit Ted Lasso. Als u de serie niet gezien heeft, geeft niks, ik heb zo veel niet gezien. The Sopranos bijvoorbeeld. Kun je heel oud mee worden. Hoe dan ook: Ted Lasso is een superleuke Amerikaanse serie, en fun fact: twee van de hoofdrolspelers kregen het idee ervoor toen ze een seizoen meedraaiden bij een Amsterdamse comedyclub. Dat laatste vervulde me met een volkomen ongepaste trots, die er niet minder op werd toen bleek dat een vriendin van mijn vrouw die ene met die baard kende, omdat zij op haar beurt weer een vriendin had die iets met hem had gehad of zo. Dat betekende, in dit kleine land, dat het niet ondenkbaar was dat ik hem ooit tegen het lijf zou lopen. Ik nam mij voor dat als dat ooit gebeurde, ik cool zou blijven.

Dat mislukte.

Het was na een kindervoorstelling. In de foyer liep die ene met die baard ineens langs me, en voor ik er erg in had, had ik mijn hand al uitgestoken − dat doe ik eigenlijk alleen wanneer ik verlegen ben, en dat wil vermommen door te doen alsof ik een hartelijke handenuitsteker ben. ‘Hoi’, zeg ik dan, ‘ik ben Thomas’. Niet origineel maar het dekt de lading. Het werkt meestal prima, omdat noch ik, noch de ander de tijd krijgt om na te denken of we dit wel willen.

Die ene met die baard stak onwillekeurig ook zijn hand uit, en we waren al aan het schudden voordat we ons afvroegen waarom. In mijn hoofd zag ik de aftiteling van Ted Lasso met zijn naam als schrijver en bedenker, en het was een kwestie van tijd voordat ik ging blozen en stotteren. ‘I like your work’, zei ik maar. ‘Thank you’, zei hij, ‘I like your work too.’

Hoorde ik dat nou goed? Maakte hij een geintje? Dat was niet ondenkbaar, want hij had kinderen bij zich, en als die Nederlands waren was er een kans dat die waren blootgesteld aan mijn kinderprogramma, alleen: waren het wel zijn kinderen? Veel tijd om na te denken had ik niet, want wou het niet raar worden moest ik nu iets zeggen. Ik koos voor: ‘We have a mutual friend’. Een blunder. Want in de paniek wist ik niet meer wie van mijn vrouws vriendinnen hem nou beweerde te kennen en hoe. Ik besloot maar meteen vol in de aanval te gaan, dan was ik er snel vanaf. Een compliment, daar moet je niet omheen draaien, dat vinden mensen altijd leuk. Dus voordat hij kon vragen wie die mutual friend dan was, zei ik: ‘I just wanted to say, I really like Ted Lasso.’

Een frons verscheen op zijn gezicht. ‘Uhm…’

Het leek alsof het licht veranderde, de schaduwen op zijn gelaat verplaatsten zich en ineens zag hij er heel anders uit. ‘I think you’re confusing me with someone’, zei hij. En nu hoorde ik dat hij niet Amerikaans was, maar Iers. Dit begon heel raar te worden. ‘No problem,’ hoorde ik mezelf zeggen, wat helemaal nergens op sloeg, en ik maakte me snel uit de voeten. Wat doet een Ier bij een Nederlandse kindervoorstelling? Waren het wel zijn kinderen? Waar kende hij mij van? En vooral: stond ik zojuist enorm raar te doen? Ja hè? Shit, daar was ik al bang voor.