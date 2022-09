Thomas belooft een kinderboek te schrijven, en wat er toen gebeurde zagen we al van verre aankomen

Geloof me als ik zeg dat u geen idee heeft hoeveel te laat deze column is ingeleverd. Wanneer ik u vertel dat ik momenteel met de krantenbezorger aan het meerennen ben, om nog de laatste correcties in deze zin te krabbelen, overdrijf ik nauwelijks. Mijn eigen schuld. Toen een uitgeverij mij met een totaal gebrek aan realiteitszin vroeg of ik een kinderboek wou schrijven, had ik ze erop moeten wijzen dat ik er in mijn hele leven nog niet in geslaagd ben om iets wat op een werkritme lijkt te creëren. Wanneer ik een pagina voor deze krant een dag te laat inlever, is dat nog op te vangen door de buitengewoon flexibele redacteuren die voor dit medium werken. Maar de wiskundigen onder u zullen al uitgerekend hebben dat een boek van pakbeet honderdvijftig pagina’s, dan honderdvijftig dagen te laat ingeleverd wordt.

De stok achter deze deur ziet er als volgt uit: de uitgeverij heeft het niet-bestaande boek op de cover van haar seizoensbrochure gezet. Die ligt hier voor mijn neus om mij eraan te herinneren dat de boekpersen al zijn opgewarmd, de drukkers naast hun apparaten staan te wachten, dat er al een plekje is vrijgemaakt in de AKO voor een stapeltje naast de kassa, dat de rij voor de signeersessie al begint te morren, en dat Humberto Tan zijn vragenkaartjes al doorneemt. Allemaal beginnen ze ongeduldig te schuifelen en dingen te zeggen als: ‘Zeg! Is het nog voor vandaag, meneer Van Luyn, of eh...?’

Reeds een jaar geleden wist ik dat als ik er nou elke dag een uurtje voor zou gaan zitten, ik de auto al lang geleden in zijn vrij had kunnen zetten en laten uitrollen. Maar nu de poep onderweg is naar de ventilator, zijn alle natuurwetten opgeschort. Ik wist niet dat het kon, maar het blijkt dat als je nou maar gewoon niet eet, niet drinkt en niet slaapt, niet naar de wc gaat, je niet wast, scheert of aankleedt, je ’s nachts met bevroren voeten trillend van de koffie en Red Bull tot een uurtje of half 6 doorwerkt, even een dutje doet tot 7 uur en weer aan de slag gaat, dat je je dan verrassend goed kunt concentreren. Tijdens die dutjes gebeurt er ook van alles trouwens. Kleuren en vormen dansen voor mijn ogen, mijn lichaam wordt vloeibaar, ik hoor stemmen en ervaar momenten van religieuze extase. Al die culturen die af en toe een weekje vasten en nachtwakes houden, doen dat blijkbaar niet alleen omdat het van de oppersmurf moet, maar ook omdat de Grote Geest de Doors of Perception dan wagenwijd opengooit.

Mijn kinderen steken er ook veel van op, vooral op het gebied van zelfredzaamheid. Ik zag net mijn jongste langs schuifelen in hele andere kleren dan de laatste keer dat ik hem zag, een dag of vijf, zes geleden. Tenminste, ik denk dat het mijn kind was, ik moet bekennen dat ik niet heel goed meer weet hoe hij er tegenwoordig uitziet. En ik meen me te herinneren dat er ook ineens een vrouw rondliep in mijn huis, maar het kan natuurlijk ook een koortsige fantasie zijn geweest.

Ik belde de redacteur van dit magazine om uit te leggen dat ik zo spectaculair te laat was vanwege een boek. ‘Ah’, zei hij, ‘is dat voor het langverwachte Deadlines Zijn Zeg Maar Echt Mijn Ding?’