Thierry Baudet wil niet langer Nederland redden, hij wil weg

De boeren voerden actie op het Malieveld en er kon gelachen worden. Moet je zien, zeiden we bij weer een filmpje op sociale media: hij heeft nu een snor. Petje + snor + stropdas = .... (hier begonnen de meningen uiteen te lopen). Nu zegt-ie dat de stemming fantastisch is, terwijl de boeren met de rug naar hem toe staan. Hier, ruzie met de organisatie, hij mag het podium niet op. Of wacht, het mag toch, maar hij krijgt op z’n kop omdat hij in de Kamer z’n werk niet doet. Kijk, opnieuw ruzie vanwege z’n onaangekondigde optreden. Wat een blamage.

Het was een ochtend uit het leven van Thierry Baudet. Begin van een dag die nog meer wonderlijks zou brengen, maar daarover straks.

Bij het boerenprotest Beeld Foto FvD

Eerst een andere kwestie: moet je hier als ‘mainstream media’ (aanhalingstekens zijn belangrijk als het over Baudet gaat, de fractie staat voortdurend met de handen naast het hoofd luchthaakjes te maken) aandacht aan besteden? Het is als met Wilders die journalisten ‘tuig van de richel’ noemt: aandacht is beloning. Aan de andere kant: een nieuwsfeit moet je niet negeren. En er lijkt nieuws te zijn over Baudet.

Baudet legde het laatst zelf uit in een stuk met als titel: Over het nut van ‘ophef’. Daarin verwijt hij de media dat ze alles wat hij doet enorm opkloppen en zo taboes in stand houden. Tegelijk bekent hij die ‘ophef’ nodig te hebben, getuige het slot: ‘Fvd zal ophef zijn – of zal niet zijn. Enjoy the ride.’ Een paradoxaal betoog dus: Baudet zoekt ophef om die te kunnen verfoeien. Wie het snapt mag het zeggen.

Baudets gedrag op de boerenactiedag was een smeekbede om ophef. Maar wat deden de media? Die keken de andere kant op. Dat deden ze trouwens ook toen hij later die dag in een Kamerdebat met rollende ogen heel hard ‘Hans, de besmettingen stijgen’, riep. Een uitbarsting die alleen voor bewoners van de Forumwereld te begrijpen was, omdat die verwijst naar de in FvD-kringen geliefde presentator Robert Jensen. ‘Jullie zijn allemaal totaal gek geworden’, oordeelde Baudet over zijn collega-Kamerleden.

Voor de Forumbijeenkomst eerder die week op het strand van ’s Gravenzande was al even weinig aandacht, al had PowNed er een mevrouw gesproken die verzekerde dat we tot ons 7de jaar onder zeerecht vallen omdat we uit vruchtwater komen. Alleen de conservatieve Hongaarse krant Magyar Hírlap kwam tegemoet aan de behoefte aan ophef door een interview met Baudet af te drukken waarin hij Hongarije een voorbeeld noemde en Orbán een held. ‘Ik zou graag zijn voorbeeld volgen in Nederland.’

De reden om dit allemaal te melden, is dat Baudet bezig is razendsnel uit te wijken naar een parallelle werkelijkheid. Hij spreekt uitsluitend nog in termen van ‘wij’ en ‘zij’, waarbij ‘zij’ niet doorhebben hoe ze worden bedrogen door media en overheid. Zijn eerdere verhalen over een Forumland met eigen cryptomunt, scholen en datingapp waren nog maar een begin.

In een recent gesprek op Het Forum, zoals zijn onlinepraatprogramma tegenwoordig heet, gaat hij een stap verder. Baudet voelt zich niet langer verbonden met anti-islam rechts of met rechts-populisme, dat wat hem betreft loopt van GeenStijl tot Boris Johnson. Hij vindt nu dat hij in een grote poppenkast is beland, een Truman Show met deurtjes waarachter nieuwe deurtjes schuilgaan: 9/11 kan niet gegaan zijn zoals wordt beweerd, coronamaatregelen hebben als doel de burger tot slaaf te maken. Een ‘clown world’ is het, die The Great Reset to Build Back Better aan het zicht moet onttrekken – termen van mensen die geloven in een wereldomvattend complot en doorgaans kinderen als mikpunt zien. Baudet over vaccineren: ‘Als jij zegt: mijn kind niet. Dan staat jeugdzorg op de stoep met een busje en die nemen je kindje mee.’

Met het uittreden van Van Haga c.s. – door Baudet aangeduid als de groep-Viagra – zijn de laatste remblokken verdwenen: FvD speelt in z’n eigen film. Baudet beseft het: ‘Orbán draagt een mondkapje, Poetin wil vaccineren verplichten. Volgens mij sta ik helemaal alleen.’

Baudet wil niet langer Nederland redden. Hij wil weg.