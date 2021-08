Thierry Baudet: Waarom die behoefte aan een safe space voor de eigen denkbeelden?

Les over op de vrijheid van meningsuiting op een middelbare school. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

In zijn opiniestuk van afgelopen maandag roept afdelingsleider van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet, Michiel Beute, scholen op om ‘tegengif’ te bieden aan ‘desinformatie uit rechts-radicale hoek’. Hij beschrijft een maatschappelijke trend waarin ‘populisten’ volgens hem steeds vaker ‘dat vind ik nu eenmaal’ als argument hanteren. De rede, de waarheid, zou ver te zoeken zijn. Hatelijkheden zonder feitelijke onderbouwing voeren de boventoon.

Je hoort het vaker. Maar het opmerkelijke is dat juist de mensen die dit betogen, zélf schuldig zijn aan feitenvrije verwijten, intolerantie en het (bewust) verdraaien van de opvatting van de tegenstander. In zijn artikel geeft Beute daarvan onbedoeld een perfect voorbeeld.

Diploma afnemen

Want hij beschrijft hoe een leerling zich tijdens de diploma-uitreiking zou hebben beklaagd over gebrek aan ‘ruimte voor andere geluiden’ op school. De leerling hekelde het ‘diversiteitsdenken’ dat de norm was geworden. Beute ontstak in woede. ‘We hadden hem bij de uitgang zijn diploma moeten afnemen.’

Pardon? Een diploma afnemen vanwege een andere opvatting? Is dat niet precies de intolerantie waar Beute zo tegen is? Hij licht zijn standpunt toe: er was sprake geweest van ‘hypocrisie’. Want de leerling ‘sprak vanaf een podium dat diezelfde school hem had geboden. Een school met een onafhankelijke schoolkrant en leerlingenraad. De domheid was stuitend’ - en die domheid zou dan dus zijn dat de school in wezen een vrijplaats was geweest voor tegendraads denken. Een haven van onafhankelijkheid, creativiteit en dwarse geluiden.

Krampachtig

Nou, gezien de rest van zijn stuk lijkt dat uiterst onwaarschijnlijk. Zo moeten we volgens Beute ‘de vraag durven stellen of een PVV’er wel voor de klas kan staan. Hetzelfde geldt voor docenten die niet ‘geloven’ in klimaatverandering, voor docenten die een pandemie die de wereld platlegt een hoax noemen.’ Sterker: een school moet volgens Beute ‘van de daken schreeuwen’ dat ‘het gif’ wordt bestreden dat ‘Geert Wilders, Thierry Baudet en de hunnen in onze samenleving injecteren.’

Veel onverdraagzamer kan het niet. En al die wezenlijke vragen die onze tijd kenmerken kunnen wat Beute betreft dus niet inhoudelijk worden bediscussieerd. Klimaatverandering bestaat - maar in welke mate en met welke oorzaak is onderwerp van wetenschappelijk debat. Racisme bestaat en het diversiteitsdenken waar Beute zo enthousiast van wordt is daar - paradoxaal genoeg - misschien wel een voorbeeld van. Maar wat de beste manier is om de nationale gemeenschap te beschermen en toch open te staan voor nieuwkomers is een open vraag. De meningen verschillen. En over corona - tja, zelfde verhaal.

Dus waar is Beute nou zo bang voor? Waarom zou je krampachtig je eigen opvatting moeten beschermen - immuniseren voor kritiek? Waarom die behoefte aan een safe space voor de eigen denkbeelden? Vanwaar de brutaliteit om de ideeën van honderdduizenden, zo niet miljoenen, kiezers in Nederland te stigmatiseren? Als dat de sfeer is, dan is er toch echt sprake van onverdraagzaamheid. Dan had die leerling volledig gelijk. Slim dat hij met zijn kritiek wachtte tot na zijn diploma-uitreiking.



Thierry Baudet is fractievoorzitter van Forum voor Democratie.