Thierry Baudet belde, als uit een andere ­dimensie

Ik had een gemiste oproep uit Forumland. Met mijn moeder was ik op een vliegveld, we zouden zo vertrekken. Ik voelde de telefoon wel in mijn tas trillen, maar we waren in hoog beraad over welke koffie we gingen drinken, cappuccino, espresso, gewoon zwart, nee-toch-cappuccino – zoals dat gaat op vakantie. Terwijl mijn moeder naar de aanstellerige vliegveldbarista liep, haalde ik mijn telefoon uit mijn tas. En ja, daar stond plotseling zijn naam.

Zeven jaar geleden hadden we elkaar eens aan de telefoon gehad. Ik werkte aan een stuk over online shaming, toen nog een relatief nieuw fenomeen. Als ik beschreef hoe andere mensen zich misdroegen op sociale media, moest ik zelf óók in de spiegel kijken, vond ik. Dus ik belde schuldbewust naar de man over wie ik weleens een vilein tweetje had geschreven.

‘Ach Loes’, zei hij vrolijk, destijds in de ban van de versiercoaches die riepen dat je vrouwen gewoon moet overrompelen. ‘Als wij ooit trouwen, vinden onze vrienden het alleen maar grappig dat jij op Twitter vervelende dingen hebt gezegd over mij.’

Daarna hadden we elkaar eigenlijk nooit meer gesproken.

Hij begon een denktank en vervolgens een politieke partij. Hij riep vreemde dingen, werd bij een verkiezing de grootste partij en ging toen nóg vreemdere dingen roepen. Er waren boreale praatjes, racistische treintweets, etentjes met Amerikaanse wittesuperioriteitsdenkers. Het wonderlijke: in Nederland zijn we inmiddels zo gewend aan xenofoob gereutel dat dit alles niet voldoende was om hem buiten de politieke orde te plaatsen. Prima partij om mee samen te werken, dachten CDA en VVD in Brabant zelfs nog tot vier maanden geleden.

Corona kwam. Eerst was er wantrouwen, vervolgens de waanzin van het coronacomplot. Electoraal slim, zeiden we nadat de partij acht zetels had gehaald bij de Tweede Kamerverkiezingen, in de ijdele hoop dat het politieke strategie was. En toen verscheen begin juli dat YouTube-filmpje waaruit bleek dat de kolder onmiskenbaar naar binnen was geslagen. Hij had zich gerealiseerd dat ‘het hele verhaal’, alles eigenlijk, ‘gefabriceerd’ was. ‘Ik ben veel gaan lezen over 11 september’, zei hij. ‘De schellen zijn me van de ogen gevallen. Het kan niet gegaan zijn zoals het verhaal is, dat kan niet.’

11 september. Niet alleen de datum van de verwoestende aanslag, vandaag precies twintig jaar geleden, maar in gesprekken ook een signaal om je uit de voeten te maken. Omdat degene tegenover je binnen afzienbare tijd via de term ‘inside job’ bij de Rothschild-familie en een reptielenregering zal belanden. De aanslag zette de poort open naar een nieuwe generatie complotdenkers, zoals de pandemie dat nu, twee decennia later, óók doet. De een is geen vervanging van de ander, nee: het zijn stations op een neerwaartse spiraal die nergens toe leidt – behalve radicalisering en isolement.

Zondag leek de Dam gevuld met mensen die klaarstonden om naar beneden te roetsjen. Kamerlid Gideon van Meijeren noemde daar de overheid ‘een vijand’ in dienst van ‘de globalistische elite’. Hij kefte over ‘het regime’, over ‘tirannen’ die ‘over lijken gaan in de letterlijke zin van het woord’, over ‘een oorlog van het goddelijke tegen het satanistische’ (of de Q-aanhang achterin ook wilde opletten). Complotdenken vormt inmiddels de kern van het gedachtengoed van de partij.

Thierry Baudet belde met een prozaïsche reden: hij zocht iemand van de opinieredactie, ik verwees hem door. Toch was het bevreemdend, alsof ik contact had met iemand uit een andere dimensie. De separatisten van Forumland willen je ook graag doen geloven dat er geen gemeenschappelijke grond meer is, maar van gescheiden werelden is allerminst sprake. Deze kolkende stroming is een realiteit waarmee we de komende jaren moeten leren omgaan, ja zélfs leven.