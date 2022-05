Theatergoden moeten de Olympus af en de werkvloer op

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

Kijktip voor Ivo van Hove, Johan Simons en Milo Rau: de serie The Dropout. Daar hebben zij natuurlijk geen tijd voor, omdat ze naast het leiden van een eigen toneelgezelschap volcontinu de wereld over reizen om elders te werken. Maar het zou goed zijn, want er zijn verontrustende parallellen te trekken.

The Dropout gaat over superoplichter Elizabeth Holmes, die met haar bloedprikbedrijf Theranos miljardenfraude pleegde – tot zover gaat de vergelijking niet op. Maar de makers brengen een fascinerend mechanisme in beeld dat me toch aan deze theatergoden doet denken. Dat gaat zo: Elizabeth Holmes heeft een revolutionair idee en wordt vervolgens overal op het schild gehesen. Plots siert ze alle tijdschriftcovers en juichen machtige mannen als Bill Clinton en Joe Biden haar toe. Ze stijgt op naar een soort celebrity-stratosfeer van astronomische lof en dito verwachtingen en belangen, en raakt daardoor steeds verder verwijderd van ogenschijnlijk banale, maar o zo belangrijke zaken op de werkvloer.

Ook voor Simons, Rau en Van Hove gaan wereldwijd alle rode lopers uit. De prestigieuze regieklussen volgen elkaar op, en de pers schrijft juichend over elke nieuwe samenwerking met een wereldster (hand in eigen boezem). Maar in dat krachtenveld kan het dus gebeuren dat je iets belangrijks uit het oog verliest. (In het geval van Holmes: dat haar uitvinding niet werkte.)

Dezer dagen krijgen de drie ook kritiek. Bij Schauspielhaus Bochum eisten anonieme medewerkers van het gezelschap het vertrek van Simons als intendant. Hij zou te veel verdienen, nooit aanwezig zijn en over de ruggen van plaatselijke toeschouwers vooral ‘Feuilletonstheater’ maken, vernoemd naar de kunstbijlagen van de Duitse kranten. Als enige reactie op de kritiek kwam het bericht dat Simons’ contract wordt verlengd.

Milo Rau, artistiek leider van NTGent, kreeg er van prominente Vlaamse theatermakers van langs in De Standaard. Een gebrek aan overleg en slechte arbeidsvoorwaarden waren hier de voornaamste punten, maar ook Rau zou ‘te veel afwezig zijn om een goede leider te zijn’. Rau wimpelde de kritiek af in een weinig zelfreflectief interview in De Morgen.

Nog dichter bij huis bleek deze week dat er grote onvrede heerst onder technici bij Internationaal Theater Amsterdam, onder leiding van Ivo van Hove. Terwijl Van Hove stoïcijns de ene internationale regieklus aan de volgende rijgt, zuchten zijn technici onder de te hoge werkdruk. Daags na een desastreuze staking maakte het gezelschap trots bekend dat hij voor drie jaar de Ruhrtriennale gaat leiden.

Dat is allemaal prima en prachtig in tijden van voorspoed, maar voelt in de huidige crisissfeer niet gepast. De pandemie heeft het theater uitgehold, het ziekteverzuim is groot, medewerkers zijn wanhopig, hun motivatie hangt aan een zijden draadje. En ondertussen verzamelt de leiding goedbetaalde erebaantjes in het buitenland.

Het is tijd dat deze theatergoden de Olympus afdalen en naast hun mensen op de werkvloer gaan staan. Zorg en solidariteit gaan boven succes en roem. Het betreft hier immers gesubsidieerde kunstinstellingen met een publieke functie en een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Van werkgevers daar mogen we meer moreel gezag verwachten dan van bazen van luchthavens, winkelketens en frauduleuze bloedprikbedrijven.