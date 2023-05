‘The Kerala Story’ op het witte doek in Eindhoven is als het gezonde oog van Salman Rushdie, die de wereld blijft bestuderen

Eerst lazen we dat fundamentalisten erin waren geslaagd de film The Kerala Story te cancelen in Nederland. Maar het bestuur en de medewerkers van de Eindhovense bioscoop LAB-1 hebben uiteindelijk niet gebogen voor de dreigementen en de intimidaties. De Indiase film over de groep vrouwen in de stad Kerala, die zich tot de islam bekeren en zich vervolgens bij IS aansluiten, is zoals gepland drie weken lang vertoond in Eindhoven. Nu is het de beurt aan de andere bioscopen in Nederland om deze film op het programma te zetten. Omdat we veel te lang hebben getreuzeld met het laten zien van hoe heilig kunst, literatuur en film is voor ons.

Over de auteur

Erdal Balci is schrijver en journalist. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Thomas van der Meer.

De film schijnt controversieel te zijn en roept veel weerstand op bij veel moslims. Critici vinden dat de film een te simpel beeld geeft van de islam en de radicalisering van mensen uit Kerala. Zelf was ik nog niet in de gelegenheid om de film te zien. Dat de makers een te zwart-witbeeld tonen van bevolkingsgroepen wil ik best geloven. Iets dat zou moeten leiden tot slechte recensies en teleurgestelde bioscoopbezoekers.

De werkelijkheid van onze tijd is echter een andere. Gesterkt door de tijdgeest trekken sacrale gemeenschappen het liefst een streep door alle kunstuitingen die ze als kwetsend of beledigend ervaren voor hun religie en spirituele beleving. Een wens die vroeg of laat uitmondt in het bepalen van grenzen aan het denken en creëren van schrijvers, filmmakers en kunstenaars. Immers, grenzen stellen aan de denker en de creatieve geest is een stuk eenvoudiger dan het eigen wereldbeeld verdedigen met eigen ideeën, met ironie, met eigen films, kunstwerken en romans.

Dat de vertoning van de Indiase film in Eindhoven alsnog is doorgegaan, lijkt op het eerste gezicht iets kleins, maar dat is het niet. Hoe nietig de film, het boek of het kunstwerk ook lijkt dat voor de leeuwen wordt gegooid, iedere concessie aan de fundamentalist is een nieuw gat in de dijk. Zwichten betekent akkoord zijn met een heel andere cultuurwereld dan waarin we gewend zijn te leven.

Was de vertoning van de film geschrapt in Eindhoven, dan was er een nieuwe tegel gelegd op de weg die leidt naar de dictatuur van de gekwetsten van nu en de grote censuurkoningen van de toekomst. En in dat koninkrijk zal men niet schromen de mens, die sinds een paar eeuwen het goddelijke monopolie op het mogen creëren in haar eigen voordeel heeft opgeheven, naar de onvrijheid van de Middeleeuwen te werpen.

De annulering van de Indiase film in Eindhoven zou een nieuwe mijlpaal zijn voor het fundamentalisme. Het ultieme doel is alles schrappen die naar kritiek neigt. Geen Indiase film in Eindhoven zou een groet zijn geweest aan Stalin, die ooit op een bijeenkomst van de schrijversvakbond de aanwezige schrijvers instructies gaf hoe ze een roman moesten schrijven. De gecancelde film in Eindhoven zou neerkomen op de vernietiging van het rechterlijke vonnis waarin Gerard Reve vrij werd verklaard om God te beledigen. The Kerala Story op het witte doek in Eindhoven is als het gezonde oog van Salman Rushdie, die ondanks de aanslag de wereld blijft bestuderen.

Kunst, literatuur en film zijn niet zomaar een tijdverdrijf. We kunnen er niet zonder, omdat onze trauma’s te groot zijn om ze zonder de hulp van schoonheid en creativiteit te kunnen verwerken. Ons lot is verweven met de werkelijkheid en de dreiging van het fascisme en van de onderdrukkende religie en traditie. Kunst, literatuur en film hebben we uitgevonden om onze pijn op de meest esthetische wijze eruit te schreeuwen. In dit tijdperk van de opkomende autocratieën en religieuze orthodoxie staan de creatieve processen onder enorme druk. Het is al zwaar genoeg dat we onze persoonlijke en onze gemeenschappelijke trauma’s hebben. Maar het ergste is wel dat schrijvers, filmmakers, kunstenaars die trauma’s niet door de zeef van creativiteit en schoonheid mogen halen.

Het besluit van het bioscoopbestuur in Eindhoven, met waarschijnlijk de steun van de Eindhovense gemeentebestuur, om niet te knielen voor dreigementen en intimidaties van de haters van vrijheid, verdient wat dat betreft alle lof van de democraten van dit land. Chapeau, lieve, dappere mensen van LAB-1 in Eindhoven. En chapeau voor de andere bioscopen in Nederland die de Indiase film ook gaan vertonen.