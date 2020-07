Mathieu van der Poel en zijn ploeg Alpecin-Fenix hebben de juiste beslissing genomen om de Sibiu Cycling Tour in Roemenië links te laten liggen. Weliswaar had hij zich daar perfect kunnen voorbereiden op de Strade Bianche van zaterdag, maar het zou een voorbereiding zijn geworden op een paar uur bankzitten voor de rechtstreekse televisie-uitzending. De Italiaanse minister van Volksgezondheid verordonneerde eind vorige week een quarantaineplicht voor wie uit Roemenië komt. De coronakaart is veranderlijk als een weerkaart.

Maar zonder Mathieu schakelde ik nu en dan toch in op de livestream van de onvolprezen Sibiu Tour. De durfals van BORA-hansgrohe zetten de ronde volledig naar hun hand, in de eerste etappe al, naar de majestueuze berg Balea Lac. Die jongens stonden vast niet opgesteld voor de Strade Bianche. Maar het waren niet de fijne exploten van de twee Oostenrijkse klimmers Mühlberger en Konrad die me zo beroerden, het was de onverzettelijkheid van Davide Rebellin die zich er niet voor had hoeven schamen wanneer hij op een elektrische fiets als zevende de top van Balea Lac bereikte.

Rebellin, over een dikke week wordt hij 49, is professional sinds 1992. Het is er dus eentje die het mosterdgas heeft zien komen. Ja, hij is ook eens tegen lamp gelopen: twee jaar aan de kant, de zilveren olympische plak van Peking kwijt. Maar verder blijft zijn erelijst potent. Op de beklimming besteedde de regisseur veel aandacht aan hem. Dezelfde stijl nog als in zijn hoogtijdagen. Een beetje als Gino Bartali, laag in het kruis, merkwaardige tred. Een soepele bonkigheid wat in feite een contradictio in terminis is. Maar het ging goed vooruit. Ik versta geen Roemeens, maar dat de commentatoren zich uitputten in superlatieven was duidelijk.

Het gelaat was leerachtig, en dat was nog niet bijgetrokken toen hij een half uur na de finish werd geïnterviewd. Wat zou het ook. Terwijl velen op die leeftijd hun prostaat beginnen te voelen staat Rebellin nog ferm in de stijgbeugels. Je vraagt je af wat zijn geheim is. Liefde en toewijding, volgens hemzelf, opoffering, training. Zijn Duitse ex-ploegmaat Stefan Schumacher, tevens partner in crime, zei eens tegen de NOS: ‘Hij is een beetje gek. Hij is anders. Hij leeft als een monnik. En hij is mentaal zo sterk. Hij drinkt veel water en bietensap.’

Bietensap. Meestal is zoiets codetaal voor iets veel sterkers, maar beiden stelden dat je met het plegen van medische roofbouw het niet lang in het zadel uithoudt.

Ik las ergens dat hij in zijn jeugd een carrière als pastoor ambieerde. Met een eigen parochie. Dat kan altijd nog, nu heeft hij nog ambities zat. Kampioen van Italië worden, bijvoorbeeld. En er dan weer een jaartje aan vastplakken.

That’s the spirit. Dromen als een tiener.